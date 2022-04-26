هندسة حلوان تتسلم القمر الصناعى Space Keys من وكالة الفضاء

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع الأقمار الصناعية التعليمية للجامعات والوفد المرافق له من وكالة الفضاء المصرية لتسليم القمر الصناعى التعليمى الجامعى Space Keys





وتم تسليم القمر الصناعى التعليمى الجامعى Space Keys لكلية الهندسة بحلوان فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الكلية ووكالة الفضاء المصرية وتم تركيبه بالمختبر الخاص به واختباره وإجراء تشغيل مبدئى له استعدادا لاستخدامه فى إجراء تجارب وأبحاث معملية فى مجال اتصالات وعلوم الفضاء من قبل الطلبة والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية. وتم تسليم القمر الصناعى للكلية بحضور أ.د.نانسى سالم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أ.د.ايمن رجب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.احمد صلاح رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، أ.د.جمال عبد الفصيل الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، أ.د.سمير اليمانى الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، أ.م.د.أحمد عبد الحليم الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، أ.احمد سمير مدير عام الكلية.

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