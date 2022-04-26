وزير النقل يعلن دخول برج ببا والمنطقة الأوتوماتيكية للخدمة

جدة - نرمين السيد - وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان فى العالم.

وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسى و24 برج ثانوى و86 مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 84 % حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 3 أبراج على التوازى بمراحل متفاوتة، وبرج ببا بمحافظة بنى سويف هو البرج الرئيسى رقم الثانى عشر الذى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وأبراج (ديروط – القوصية - منفلوط) بمحافظة أسيوط وبرج الفشن بمحافظة بنى سويف.

وأشار إلى أن برج إشارات ببا بمحافظة بنى سويف والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 18 كم تتحكم فى 65 سيمافور ضوئى وعدد 4 مزلقانات يعمل أتوماتيكيا وعدد 12 موتور تحويلة وعدد 95 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ببا والفشن ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 185 كم.

وأشار المهندس كامل الوزير، إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / أسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الميكانيكى) بآخر إلكترونى حديث مما يؤدى إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.