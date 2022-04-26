/694311/تعليم-دمياط-يزور-مطرانية-دمياط-للتهنئة-بعيد-القيامة

دوت الخليج

جاء ذلك خلال زيارة "خلف" لمطرانية دمياط للأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، وبرفقته وفد قيادات تعليم دمياط المشارك في تقديم التهنئة بأعياد القيامة، وقدّم "وكيل الوزارة" التهاني والأمنيات الطيبة لشركاء الوطن بمناسبة عيد القيامة.

ملئ بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن تمنياته القلبية بأن يكون هذا العام ملئ بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة بين نسيج الأمة، مؤكدا أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه يدٌ واحدة خلف قائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.