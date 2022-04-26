/694311/تعليم-دمياط-يزور-مطرانية-دمياط-للتهنئة-بعيد-القيامة
قدم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، التهنئة للقمص مرقص محروس سكرتير عام مطرانية دمياط وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال زيارة "خلف" لمطرانية دمياط للأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، وبرفقته وفد قيادات تعليم دمياط المشارك في تقديم التهنئة بأعياد القيامة، وقدّم "وكيل الوزارة" التهاني والأمنيات الطيبة لشركاء الوطن بمناسبة عيد القيامة.
ملئ بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة
وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن تمنياته القلبية بأن يكون هذا العام ملئ بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة بين نسيج الأمة، مؤكدا أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه يدٌ واحدة خلف قائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "تعليم دمياط" يزور مطرانية دمياط للتهنئة بعيد القيامة. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.