بحضور المحافظ ونواب البرلمان.. مستقبل وطن القليوبية يكرم حفظة القرآن الكريم

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نظم حزب "مستقبل وطن" بالقليوبية احتفالية كبرى، مساء أمس الاثنين، لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والنائب عاطف ناصر أمين عام الحزب بالقليوبية والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك تحت رعاية النائب اشرف أمين والنائب مجاهد نصار.

دوت الخليج

مستقبل وطن القليوبية يكرم حفظة القرآن الكريم

شهدت الاحتفالية، تكريم الطلاب والطالبات من حفظة القرآن الكريم بالقليوبية داخل الصالة المغطاة بنادي المؤسسة العمالية، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووكلاء الوزارة بمحافظة القليوبية، الدكتور صفوت ابو السعود، الدكتور محمود الصبروط ، الدكتور ياسر محمود ورئيس مدينة شبرا الخيمة، ورئيس حي غرب شبرا الخيمة ومديري الإدارات التعليمية ومشايخ الأزهر والأوقاف.

وحضر من النواب: النائب الإعلامي مصطفي البكري، النائب عبدالله احمد عبدالله، النائب درويش مرعي، النائبة سولاف درويش، النائبة منيرة الاشقر، النائب محمد مدينة، النائب عادل عامر، النائب محمد الطوخي، النائب احمد البدوي، النائب محمد الفيومي، النائب الدكتور نصيف الحفناوي، النائب ابو سريع الامام، والنائب ابانوب عزت، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية علي مستوي محافظة القليوبية .

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، عقبه انشاد دينية للفرقة ابو شعرة السورية، تخللها انشاد في حب رسول الله.

كما ألقي النائب اشرف أمين والنائب مجاهد نصار، كلمة ترحيب بالضيوف وأولياء أمور حفظة القرآن الكريم، ثم كلمة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تلاها كلمة فضيلة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

واختتم الحفل، بتكريم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بدرع التميز المهداة من حزب مستقبل وطن، حيث قدم النائب عاطف ناصر، الدرع للمحافظ، كما تم تكريم عدد 1000 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بالقليوبية، كما تم تكريم المشايخ من اللجنة المشرفة علي المسابقة الدينية، وتكريم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحضور ترحيبا وتشريفا لهم.