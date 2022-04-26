/694308/اليوم-التنسيقية-تعقد-جلسة-نقاشية-بعنوان-كيف-ينجح-بيت-العائلة-المصرية-في-التعبير-عن-واقع-المواطنة-وتعزيز-قبول-الآخر

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، الساعة ١٠ مساءاً، جلسة نقاشية بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟».

دوت الخليج

تدير الحوار نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من: يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، ومحمد السيد سلامة نصر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، ومن أعضاء التنسيقية: النائب عماد خليل ونيفين إسكندر ونور الشيخ.

مقترح لنائبة التنسيقية بتطوير لوائح مصحات علاج الإدمان ووضعها تحت رقابة الصندوق

وكانت قد تقدمت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شبابالأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة حول تطوير اللوائح المنظمة لمصحات علاج الإدمان وربطها بصندوق علاج الإدمان.

وأكدت أن المقترح يستهدف تسهيل إجراءات استخراج تراخيص مصحات علاج الإدمان بما يتوافق مع الشروط العالمية، لتكون تحت رقابة صندوق مكافحة الإدمان بما يضمن استيعاب كافة الراغبين في التعافي وتقديم الدعم لهم للخروج من تلك المرحلة الحرجة وتجنب الانتكاسات، خاصة وأن استكمال التعافي رهن بالإقامة داخل المصحة لمدد طويلة قد تصل لسنة.

وأوضحت أنه في ظل تفشي ظاهرة الإدمان، أصبحت المصحات التابعة لصندوق مكافحة الإدمان غير قادرة على استيعاب جميع الحالات الراغبة في التعافي، الأمر الذي يضطرهم للجوء إلى المصحات الخاصة والتي تجد صعوبة في استيفاء شروط وإجراءات الحصول على التراخيص مما يجعل غالبيتها لا يخضع لرقابة الصندوق.

وأضافت سعيد: عدم خضوع مصحات علاج الإدمان للرقابة يجعلها بيئة مناسبة للكثير من الممارسات الخاطئة والتي تؤدي إلى الانتكاسة، بما لا يتوافق مع أهداف الدولة في مواجهة والقضاء على تلك الظاهرة.