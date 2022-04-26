/694295/زيلينسكى-مصير-أوروبا-والعالم-مرهون-بالحرب-الأوكرانية

أكد الرئيس الأوكرانى زيلينسكى، فى فيديو له اليوم الثلاثاء بثته قناة العربية، على أن مصير أوروبا والعالم أجمع مرتبط بالعملية العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية وبالحرب الروسية-الأوكرانية.

دوت الخليج

الرئيس الأوكرانى: مصير أوروبا والعالم مرهون بالحرب الأوكرانية

وشدد زيلينسكى على أن جميع دول العالم حتى الدول التى لم تدعم أوكرانيا علانيا تتفق على أن الحرب الروسية-الأوكرانية هى التى سوف تحدد مصير القارة الأوروبية والوضع الأمنى العالمى، بالأضافة إلى مصير النظام الديمقراطى.

وقال زيلينسكى، أن بينما الحرب الروسية-الأوكرانية لاتزال مستمرة فى الأراضى الأوكرانية من قبل القوات الروسية، فأنه من الضرورى خلق أساس من أجل إعادة أعمار الدولة الأوكرانية، موجها دعوة لطرد الدولة الروسية من مجلس الأمن.

أخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت فى بيانها اليوم الثلاثاء عن مقتل نحو 500 جندى أوكرانى جراء قصف 87 هدفا عسكريا، مضيفة أن القوات الروسية استطاعت ايضا قصف 4 أهداف عسكرية أوكرانية أمس الاثنين.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استطاعت قصف 6 منشأت للسكك الحديد فى أوكرانيا ويتم استخدامهم من أجل نقل الأسلحة الغربية للقوات الأوكرانية.

ومن جانبه كان وزير الخارجية الروسى لافروف قد شدد فى تصريحاته اليوم الثلاثاء، على أن موسكو تعتبر الأسلحة الغربية فى الأراضى الأوكرانية “ أهدافا مشروعة “ للجيش الروسى، محذرا من خطر فعلى لحدوث حرب عالمية ثالثة.

وكان وزير خارجية أوكرانيا دميترو أيفانوفيج كوليبا قد شدد اليوم الثلاثاء، فى تصريجات صحفية لها بثتها قناة العربية، على أن إغلاق الموانى الأوكرانية يهدد الأمن الغذاى العالمى.

وسوف يلتقى الرئيس الروسى بوتين اليوم الثلاثاء بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال زيارته لموسكو.