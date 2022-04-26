/694291/إزاله-11-حالة-تعدي-على-الأراضي-الزراعية-في-المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، جهودها لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال تنفيذ الإزالات الفورية وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

دوت الخليج جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى ، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، ومواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة. حالات تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى وحالتين داخل الحيز العمرانى ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى أعمال إزالة (8) حالات تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى وحالتين داخل الحيز العمرانى بحى جنوب وحى غرب المدينه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. قرية الشيخ شبيكة وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى (3) حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية ، منها حالتي تعد بالبناء فى المهد على أرض زراعية بـ نجع الطرايدة - قرية الشيخ شبيكة التابعة لمجلس قروى دروة ، وإزالة حالة تعد بالبناء فالمهد بـقرية تونا الجيل، وتمت الإزالة بشكل كلى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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