/694290/أحمد-محسن-مهنئا-بذكرى-تحرير-سيناء-يوم-خالد-في-ذاكرة-الشعب-المصري

هنأ النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بذكرى تحرير سيناء، قائلا إن يوم الخامس والعشرين من أبريل، سيظل يوما خالدًا في ذاكرة الشعب المصري، حيث تجسدت قوة الإرادة وصلابة العزيمة في أبطال أدركوا أن تحرير الأرض والعرض، مهمة مقدسة وإنه لا يجوز ولا يمكن أن تظل حبة تراب واحدة من سيناء محتلة.

دوت الخليج

أحمد محسن مهنئا بذكرى تحرير سيناء: يوم خالد في ذاكرة الشعب المصري

ونوه محسن،في بيان صحفي له اليوم، بذكرى الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، والتي تأتي متزامنة مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، ومع مرور قرابة 50 عامًا على نصر أكتوبر العظيم 1973.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الطريق الطويل الذي تسلكه مصر منذ تحرير سيناء وبالخصوص في الثمان سنوات الأخيرة تحت حكم الرئيس السيسي للإرتقاء بسيناء وتعميرها بعدما عانت لسنوات تحت براثن الاحتلال ثم عانت من عقود الإهمال والتهميش وانتهى المطاف إلى العام الأسود تحت حكم الإرهاب والفوضى حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013 العظيمة.

وشدد نائب بني سويف على أن القيادة السياسية الحالية ومن خلال عشرات المشروعات القومية والعملاقة، تعيد الاعتبار الحقيقي لسيناء وتضعها على طريق التنمية وتعوض أهلها خيرًا بعد سنوات المعاناة والحروب، مردفا: فتحية للقيادة السياسية المصرية وتحية لقدراتها ورؤيتها في النهوض بسيناء، وكامل التراب المصري عبر خطط شاملة وعصرية.