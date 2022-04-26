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يستعد النادي الأهلي لمبارته غداً الأربعاء، أمام نظيره طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى الدوري المصري والقنوات الناقلة:

جدول مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباريات الأهلي فى الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت الرياضية.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44.

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حيث أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.

الأهلي في نصف النهائي

بهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزاري بعد أن استطاع هزيمة الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيئ، في مباراتي الذهاب والعودة.

حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بين وفاق سطيف والترجي بالتعادل السلبي، لكن نجح الفريق الجزائري في خطف بطاقة التأهل من ملعب رادس بتونس، بعد الفوز بهدف دون رد.

تشكيل الاهلي لمواجهة الرجاء المغربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، بيرسي تاو.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

انتهت أحداث مباراة ناديي المصري والأهلي، بفوز فريق النادي البورسعيدي بهدف مقابل لا شئ، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 13 من بطولة الدوري العام، لتكون الهزيمة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم.

وباغت النادي المصري الفريق الأحمر بهدف لاعبه هيثم ليوني، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، واستمرت سيطرة الفريق الأخضر على معظم أحداث اللقاء، حتى أهدر فريق المصري هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 35، لولا تألق الشناوي، والذي حرم المصري من التقدم بالهدف الثاني.