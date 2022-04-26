"ألحق".. عروض أورنج orange قبل نهاية رمضان

أعلنت شركة أورنج orange عن مجموعة عروض خلال شهر رمضان ومستمرة حتى بداية عيد الفطر المبارك والتى تكون فرصة لجميع عملاء أورنج إنترنت. لاسيما أنها تتميز بالسرعة في تقديم خدمات أورنج orange لعملاء في مختلف المحافظات والتوسع في الشبكات والعروض. ويرصد دوت الخليج آخرعروض أورنج orange في رمضان

آخر عروض أورنج في رمضان قدم شركة أورنج orange عروض في رمضان من أبرزها الآتي: "عرض أورنج في رمضان ليك لحد 30 جيجا إنترنت تجوال بـ 300 جنيه، وبسعر مميز 1.5 جنيه لدقيقة الاستقبال أثناء التجوال في السعودية طوال شهر رمضان، اشترك أو جدد باقة التجوال عن طريق تطبيق My Orange للاستفادة من عرض الإنترنت ادخل على https://myo.orange.eg/Roaming لعرض الاستقبال اطلب #10# مجانا". وفرت أورنج إمكانية شراء iPhone 13 بأحسن سعر في مصر, خصومات حتي 4,000 جنيه، والاستمتاع بامكانية التقسيط حتي 6 شهور بدون فوائد او حتي 36 شهر مع البنك الاهلي، بنك مصر، CIB، التجاري وفا و ValU.فقط لعملاء Orange PREMIER يمكن التقسيط حتي 24 شهر علي الفاتورة أو الشراء عن طريق إستبدال النقاط. للشراء من أورنج orangeاونلاين شوب والتوصيل لحد عندك مجانا .

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