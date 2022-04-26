وزير الرى: حريصون على دعم التنمية فى جميع الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، برشيد موبازى السكرتير التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، لمناقشة التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس.





وخلال اللقاء، تباحث الدكتور عبدالعاطى ورشيد حول سُبل تعزيز دور مجلس وزراء المياه الأفارقة فى خدمة القضايا والتحديات المائية التى تواجهها دول القارة الإفريقية وتحقيق التعاون بين الدول الإفريقية فى مجال المياه.

وأكد الدكتور عبدالعاطى، حرص مصر على دعم التنمية فى جميع الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال المياه، مع استعداد مصر لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى فى مجال الموارد المائية لكافة الدول الإفريقية.

ومن المقرر تسلم مصر لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة المقبلة خلال عامى 2023 و2024 تقديرًا لدور مصر المهم على الساحة الإفريقية، ويُعتبر المجلس هو الكيان المؤسسى المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف الإستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المقبل COP27، والتعاون المشترك بين الوزارة والأمكاو فى هذين الحدثين الهامين، باعتبارهما فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه، مؤكدًا أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولى الكافى وخاصة فى الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات.

وأشار الدكتور عبدالعاطى فى كلمته للأهمية الكبرى التى توليها مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته، والسعى للخروج بتوصيات مهمة يتم رفعها لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده فى نيويورك عام 2023، مؤكدًا حرص مصر على حشد الرؤى الإقليمية والدولية فى جميع المؤتمرات والمبادرات ذات الصلة بقضايا المياه، وتأكيد أهمية التنسيق لتحقيق تضافر الجهود فيما يخص مبادرات التكيف مع المناخ لتعظيم الإستفادة منها لخدمة شعوب القارة الإفريقية.

كما أشار الدكتور عبد العاطى لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة مثل مركز التدريب الإقليمى بمدينة السادس من أكتوبر وفروعه بالمحافظات، والذى يتمتع بإمكانيات لوجيسيتة وتدريبية متميزة يمكن للأمكاو الإستفادة منها، حيث يقوم المركز بتقديم العديد من الدورات التدريبية لـ (200) متدرب سنوياً من الدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التى تُعقد بالمركز القومى لبحوث المياه.

وأطلع الدكتور عبد العاطى، رشيد على الإجراءات التى تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الرى والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للرى الحديث، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها.