يتساءل عملاء vodafone من مختلف أنحاء الجمهورية عن مواعيد عمل فودافون vodafone في عيد الفطر 2022 وهل هناك اختلاف عن مواعيد عمل فروع فودافون العادية أم لا؛ وهو مايوضحه موقع تحيا مصر في السطور التالية.

عمل فروع فودافون كشفت فروع فودافون vodafone عن مواعيد عملها في عيد الفطر المبارك 2022 والذي يبدأ من الأثنين 2 مايو حتي الاربعاء 4مايو المقبل. مواعيد عمل فودافون تبدأ مواعيد عمل فودافون من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 10:30 مساءً من السبت الى الأربعاء. ومن الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 11:30 مساءا يوم الخميس والجمعة. مواعيد عمل فروع فودافون في العيد - تعمل فروع فودافون vodafone في عيد الفطر بشكل طبيعى وبنفس مواعيد العمل الطبيعية - الفروع داخل المولات تعمل بشكل طبيعي طبقا للمواعيد الخاصه بالمولات.

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