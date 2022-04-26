حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 26-4-2022

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 26-4-2022
مهنياً: خلافات سطحية غير مبرَّرة مع الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب أو تجاذبات مستقبلية
عاطفياً: إذا كنت راغباً في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد
صحياً: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 26-4-2022
مهنياً: حاول أن تكون متأنياً جداً في اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه
عاطفياً: الإصغاء الدائم للشريك يوفر عليك الكثير من المشكلات، ويوطد العلاقة بينكما
صحياً: لا تفسُ على نفسك حتى لا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 26-4-2022
مهنياً: المزاجية في العمل، غالباً ما تؤدي الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون ايجابياً لترتاح من هذا الوضع
عاطفياً: مناقشات مهمة تحدد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها
صحياً: أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، قد يكون السبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ فترة
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 26-4-2022
مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك
عاطفياً: إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أملاً أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور
صحياً: واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية
حظك اليوم برج الأسد الاربعاء 26-4-2022
مهنياً: لا تتسرّع في الحكم على الآخرين إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهة
عاطفياً: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر قرباً من الناس ومثالاً يحتذى في هذا المجال
صحياً: عليك بتنظيم أيامك يوماً بعد يوم كي لا تشعر بالضغوط وكي لا تتهور في تصرفاتك
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 26-4-2022
مهنياً: تشعر ببعض التراجع المعنوي، ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور
عاطفياً: الحفاظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، قد يدخلكما في الروتين المملّ، وهذا ليس في مصلحتكما
صحياً: لن تربح شيئاً إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 26-4-2022
مهنياً: ابتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل
عاطفياً: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور
صحياً: تبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي تفاءل بالخير فترتاح نفسياً وصحياً
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 26-4-2022
مهنياً: تؤكد حضورك وتقوى شخصيتك بغضّ النظر عن حقل اختصاصك وتتميّز بالقدرة على القيادة، تؤدي الظروف دورًا في تنشيط البديهة والحيوية وسرعة التصرّف
عاطفياً: أحد مواليد الحمل يحيي عندك ذكريات الطفولة والدراسة الحلوة، ويمكنه أن يمدك بنصائح مالية قيمة
صحياً: استغل الأوقات الجيدة لتستريح من عناء العمل والقيام برحلات ترفيهية
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 26-4-2022
مهنياً: لا تكف عن المطالبة بحقوقك، فقد جهدت كثيراً وتستحق أتعابك
عاطفياً: يوم ضبابي في العلاقة بالشريك، لكنّ المهم التمهل حتى جلاء الأمور
صحياً: التنزه في أحضان الطبيعة مصدر مهم للنشاط، ولا سيما في الربيع
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 26-4-2022
مهنياً: قد يأتي من يشكك بقدراتك الابداعية، فحاول ان تبثت جدارتك للنيل منهم
عاطفياً: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل ان تتطلع الى المستقبل
صحياً: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة الدائم
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 26-4-2022
مهنيا: تتمتع بطاقة كبيرة على تمييز الأمور، وهذا يسجل في مصلحتك في العمل
عاطفياً: مؤشرات ايجابية من الشريك، والسبب هو إيجاد مناخ ملائم لتصحيح الأخطاء
صحياً: الحوار الحاد ينعكس سلباً على اعصابك، فتتوتر بسرعة وتفقد التركيز
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 26-4-2022
مهنياً: كن واعياً جداً في عملك، الأمور دقيقة وقد تصبح أكثر دّقة مع مرور الوقت
عاطيفا: تسعى للقاء الشريك في مكان هادئ، ما يساعد على حل بعض الأمور البسيطة
صحياً: ابتعد عن المأكولات الدسمة لأن وقتك لا يساعدك على القيام ببعض التمارين للتخلص من رواسبها
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