/694245/موعد-مباراة-برشلونة-القادمة-ضد-مايوركا-فى-الدوري-الإسباني

يخوض فريق برشلونة مباراته القادمة أمام نظيره ريال مايوركا، يوم الأحد المقبل، الموافق 1 مايو، على ملعب كامب نو في إطار الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان قد وقع فريق برشلونة في فخ الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف نظيف على ملعب الكامب نو في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والعشرين ببطولة الدوري الإسباني.

ترتيب الفريقين فى الدوري

ويحتل فريق رايو فايكانو رصيده إلى 40 نقطة ليرتقي إلى المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما يمكلك فريق برشلونة 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.