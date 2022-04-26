الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. وليلا، يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء. فيما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وعن حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 32 18 الإسكندرية 26 16 وادى النطرون 31 16 طنطا 32 17 شبين الكوم 32 17 دمنهور 30 17 بلطيم 25 16 مطروح 22 15 السلوم 24 15 سيوة 31 15 بورسعيد 25 17 دمياط 26 16 الزقازيق 32 16 المنصورة 31 17 الإسماعيلية 33 17 السويس 33 18 العريش 24 16 رفح 25 15 رأس سدر 28 15 نخل 31 12 نويبع 33 20 طابا 30 19 كاترين 26 13 الطور 30 18 شرم الشيخ 33 23 الغردقة 32 22 مرسى علم 32 21 الفيوم 33 18 بنى سويف 33 18 المنيا 34 17 أسيوط 35 18 سوهاج 36 20 قنا 37 21 الأقصر 38 22 أسوان 39 23 ادفو 38 22 أبوسمبل 38 22 الوادى الجديد 39 21 شلاتين 30 18 حلايب 27 19

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