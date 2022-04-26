أحمد كريمة: منع التهجد فى المساجد أمر مشروع فى الإسلام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال كريمة، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن صلاة التهجد يمكن تأديتها جماعات وفرادى، كما يمكن أن تؤدى فى البيت أو فى المسجد أو فى غير المسجد.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلى التهجد بمفرده، مستشهدا بقوله تعالى فى سورة المزمل: "يا أيها المزمل .. قم الليل إلا قليلًا"، وقوله أيضًا فى سورة الإسراء: "ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا".

وتابع: "لا بأس أن تؤدى صلاة التهجد فى جماعة ولكن وفق ضوابط معينة، لأن المساجد لها أعمال تنظيمية منذ عهد النبى، والآن وزارة الأوقاف لها ولاية فى تنظيم الأعمال بالمساجد".

وأردف أستاذ الفقه المقارن: "منع إقامة التهجد فى المساجد أمر مشروع فى الإسلام لمواجهة الجوائح والأوبئة وهى قضية أمن قومى، وذلك لأن التهجد سنة من السنن ومن الممكن أن تؤدى فى المنازل".