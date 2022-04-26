/694242/أحمد-بدوي-تنسيق-كامل-بين-السلطة-التشريعية-والتنفيذية-وعمرو-طلعت-صاحب-فكر-حقيقي

تحدث النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن اداء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلاقة الوزارة بالبرلمان مضيفا:” أخ فاضل والتواصل مثمر بيننا كبرلمان ومع الوزارة “.

دوت الخليج

أحمد بدوي: تنسيق كامل بين لجنة الاتصالات بالبرلمان والوزارة.. وعمرو طلعت صاحب فكر حقيقي

ونوه بدوي خلال لقاءه ببرنامج خط أحمر المذاع على قناة الحددث اليوم انه صاحب فكر وؤرية جيدة في احداث التحول الرقمي معقبا انه أحدث طفرة غير مسبوقة في القطاع والان التعاون جيد بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وتابع النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان الدكتور عمرو طلعت ذو فكر و رؤية كبيرة بشأن منظومة التحول الرقمي، مؤكدا على انه لا يوجد خلاف على الاطلاق بين البرلمان ووزارة الاتصالات حيث ان الخلاف قد يكون في الرؤى ولكن من اجل الوصول الى مصلحة المواطن في النهاية”.

تنسيق بين القطاعات التفيذية في مصر

واكمل انه يجب ان يكون هناك تنسيق بين القطاعات التفيذية في مصر، مشيرا الى انه قدم بيان عاجل بشأن ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية بالاسكان لانهم مكملين لبعض.