/694240/الأسطورة--كيليني-يعلن-اعتزاله-اللعب-الدولي-مع-منتخب-بلاده-إيطاليا

اعتزل صباح اليوم الموافق الثلاثاء جورجيو كيليني، قائد منتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس، اليوم اللعب الدولي بصفة نهائية، ويأتي ذلك بعد فشله في التأهل مع منتخب إيطاليا لبطولة كأس العالم حيث يعدد هذا الفشل هو المرة الثانية على التوالي.

دوت الخليج

جاء ذلك عقب فوز فريقه على ساسولو في الدوري الإيطالي حيث قال :" وداعا لمنتخب إيطاليا في ويمبلي ، حيث عشت ذروة مسيرتي بالفوز باليورو.”

معلومات عن جورجيو كيليني قائد منتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس

بلغ كيليني من العمر 37 عامًا مع منتخب إيطاليا الصيف الماضي، ببطولة كأس الامم الاوروبية “ يورو 2020”.

استمر في قيادة منتخب ايطاليا لفترات عديدة، بالاضافة الى قيادته ايضا فريق يوفنتوس والذي يحصد معه بطولات عديدة .