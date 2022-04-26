/694238/ننشر-أسماء-ضحايا-حادث-الطريق-الدولي-بكفر-الشيخ

رصدت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أسماء ضحايا حادث الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس بناحية كمين الشرطة بالمنطقة الحدودية ما بين مركزي مطوبس في كفر الشيخ، ورشيد بمحافظة البحيرة

ولقي 5 طلاب مصرعهم، الإثنين-الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل، بسيارة ملاكي كانوا يستقلونها، ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس في كفر الشيخ

وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بلاغًا بوجود حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف الطريق الدولي الساحلي بناحية كمين مطوبس، في المنطقة الحدودية ما بين مركزي مطوبس في كفر الشيخ، ورشيد في البحيرة، ووجود ضحايا بداخل السيارة.وتبين من البيانات أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي، 21 عامًا، دكرنس محافظة الدقهلية، وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 عامًا دكرنس محافظة الدقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد،21 عامًا، أبو كبير الشرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد،21 عامًا، سنورس محافظة الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد، دكرنس محافظة الدقهلية