الأرصاد تعلن عن ظاهرتين مؤثرتين على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون معتدلا على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد عن تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.