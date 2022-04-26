كيف احتفلت الداخلية بـ استقبال العيد مع المرضى والأيتام؟

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى للوزارة والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية.

وكشفت الداخلية أنه تم تجهيز عبوات الكعك مشاركة من الوزارة للمواطنين فى احتفالهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، لإهدائها للمرضى وذويهم ببعض المستشفيات الحكومية، ودور رعاية الأيتام، تعزيزا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

ووزعت وزارة الداخلية عددا من عبوات الكعك بمستشفيات "القصر العينى- الدمرداش – المعهد القومى للأورام - سرطان الأطفال 57357 – مستشفى الصحة النفسية والعصبية - أبو الريش" اليابانى" – أحد ماهر التعليمى - الحسين الجامعى – السيد جلال - الجزام".

وتم توزيع كمية من العبوات على عدد من دور رعاية الأيتام "أقدار لرعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة – مؤسسة الجمالية الاجتماعية – المواساة للأيتام".