/694239/بـ-52-حالة شنجهاي-الصينية تسجل-أعلى-معدل-وفيات-بكورونا-منذ-ظهور-الجائحة-بـ-52-حالة

قامت لجنة الصحة الوطنية الصينية، باللاعلان صباح اليوم الموافق الثلاثاء، عن تسجيل مدينة شنجهاي الصينية 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال 24 ساعة الماضية، ما يعد أعلى معدل وفيات منذ ظهور الجائحة.

دوت الخليج تسجيل 20261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وعن الوضع العام في الصين بالنسبة لفيروس كورونا أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عن تسجيل 20261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، منها 2680 إصابة بأعراض و17581 بدون أعراض. بـ 52 حالة.. شنجهاي الصينية تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا منذ ظهور الجائحة بـ 52 حالة الصين سجلت 51 وفاة جديدة كان كلهم في شنجهاي ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4776.

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