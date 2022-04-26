/694237/القبض-على-السائق-المتسبب-في-مصرع-٥-طلاب-بالأكاديمية-البحرية-بكفر-الشيخ

القت مباحث مركز شرطة مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق سيارة نقل ثقيل المتسببه في حادث تصادم الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز مطوبس، ما أدى إلى مصرع 5 طلاب بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

ووفق التحقيقات المبدئية تبين أن السائق يدعى "محمد.م.م.إ.ا"، 45 عامًا، يقيم بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، كان يقود السيارة تحمل على متن مقطورتها بنجر السكر، وجرى التحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لسؤاله حول الواقعة.

وتبين من البيانات أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي، 21 عامًا، دكرنس محافظة الدقهلية، وادهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 عامًا دكرنس محافظة الدقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد،21 عامًا، أبو كبير الشرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد،21 عامًا، سنورس محافظة الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد، دكرنس محافظة الدقهلية.