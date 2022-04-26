/694216/أصابة-٣-أشخاص-فى-حادث-تصادم-سيارات-ببعضهم-بالغربية

أصيب ثلاثة أشخاص، بإصابات مختلفة، نتيجة تصادم ثلاثة سيارات ببعضهما علي طريق شركة النصر "مضرب الأرز" بالمحلة الكبرى، وجري نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ، بوقوع حادث تصادم بين ثلاثة سيارات، مما ادي الي إصابة 3 أشخاص، بإصابات مختلفة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية الي محل الواقعة، وتبين إصابة كلا من ابراهيم العشري، محمود وائل، نور زنهم، نتيجة تصادم ثلاث سيارات بسبب توك توك، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم لهم.

وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.