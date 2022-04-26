/694236/محافظ-كفر-الشيخ-ينعى-طلاب-طلاب-الأكاديمية-العربية-للعلوم-ضحايا-حادث-الطريق-الدولي

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الذين لقوا ربهم في حادث تصادم بين السيارة الملاكي التي كانوا يستقلونها، وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الدولي الساحلي بمطوبس.

دوت الخليج

وقدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، خالص التعازي لأهالي الضحايا، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

حادث مأساوي.. مصرع 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في حادثة بكفر الشيخ

حادث مأساوي شهده الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، حيث لقى 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصرعهم، بسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكي كانت تقلهم مع سيارة نقل بمقطورة.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية أمام قرية إبراهيم الدسوقي، ووجود متوفين.

حادث مأساوي.. مصرع 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في حادثة بكفر الشيخ

واسرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، من اجل انقاذ الضحايا ومعرفة تفاصيل الحادق ليتم اكتشاف انه أثناء سير السيارة نقل بالمقطورة اصطدمت بها من الخلف السيارة رقم د ل ف 1253 ملاكي، ما أدى لوفاة قائدها ومستقليها.