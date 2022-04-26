/694234/شخص-يتبرع-بـ-50-مليون-جنيه-لحملة-علاج-الغير-قادرين-بمستشفى-واد-النيل-ورد-عفوي-من-عمرو-أديب

أجرى رجل الاعمال الشهير هشام طلعت مصطفي مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية المذاع لة قناة ام بي سي مثر والذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب، من اجل الحديث عن قيمة عن قيمة التبرعات لمستشفى وادي النيل.

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وخلال اللقاء سألب هشام طلعت مصطفى الاعلامي عمرو اديب قائلا:” لميتو قد ايه لحد دلوقتي يا عمر للمستشفى، ليرد عليه الاهلامي عمر اديب لمينا ستة وربع ونسعى للوصول الى سبعه مليون جنيه”.

شخص يتبرع بـ 50 مليون جنيه لحملة علاج الغير قادرين بمستشفى واد النيل.. ورد عفوي من عمرو أديب

ثم بعد ذلك قال هشام طلعت انه يعرف شخص تبرع بقيمة 50 مليون جنيه لصالح مستشفى وادي النيل، الامر الذي ادى الى تصرف الاعلامي عمرو اديب بعفوية كبيرة وذهول من سماع المبلغ قائلا:” لا لا اله إلا الله.. لا اله الا الله.. يا وش الخير “.

هشام طلعت مصطفى: الله هو من يعطي الناس وليس أنا أو غيري

واختتم هشام طلعت مصطفى، أن الله هو من يعطي الناس وليس أنا أو غيري، ومن جانبه شكره الإعلامي عمرو أديب على قيمة التبرع.

ورد الاعلامي عمرو اديب على هذا الامر قائلا:” نشكر هذا المتبرع الذي يعطي كل عام هذا الرقم”.