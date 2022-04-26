/694232/حادث-مأساوي-مصرع-5-طلاب بالأكاديمية-العربية-للعلوم-والتكنولوجيا-في-حادثة-بكفر-الشيخ

حادث مأساوي شهده الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، حيث لقى 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصرعهم، بسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكي كانت تقلهم مع سيارة نقل بمقطورة.

دوت الخليج وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية أمام قرية إبراهيم الدسوقي، ووجود متوفين. حادث مأساوي.. مصرع 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في حادثة بكفر الشيخ واسرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، من اجل انقاذ الضحايا ومعرفة تفاصيل الحادق ليتم اكتشاف انه أثناء سير السيارة نقل بالمقطورة اصطدمت بها من الخلف السيارة رقم د ل ف 1253 ملاكي، ما أدى لوفاة قائدها ومستقليها.

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