/694224/أحمد-موسى-أهالي-نجع-شبانة-برفح-عادوا-لمنازلهم-بعد-نجاح-القوات-المسلحة-في-القضاء-على-الإرهاب

تحدث الإعلامي أحمد موسى، خلال تغطية خاصة من مدينة رفع الجديدة بشبه جزيرة سيناء، منوها ان أهالي نجع شبانة بمدينة رفح عادوا إلى منازلهم بعد نجاح القوات المسلحة في تطهيرها من الإرهاب.

دوت الخليج

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي من قلب مدينة رفح بسيناء :” الاسر الان في نجع شبانة قاموا برفع اعلام مصر اثناء مرورنا عليهم، معقبا:” هؤلاء من عادو بعد تطهير القوات المسلحة للارهاب والخراب الذي كانوا يعانوا منها”.

أحمد موسى: أهالي نجع شبانة برفح عادوا لمنازلهم بعد نجاح القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب

واستطرد الاعلامي احمد موسى :” اهالي نجه شبانة برفح عادوا الى منازلهم بعد نجاح القوات المسلحة في تطهير المنطقة من الارهاب والخراب الذي كان موجود قبل ذلك”.

وتابع احمد موسى:” الاهالي مش فارق معاهم ان منازلهم مهدوم ةولكن اللي فارق معاهم انه في امان الان، مشيرا الى ان انحيازهم للجيش المصري كان له ثمن غال، من شهداء سواء من المدنيين او القوات المسلحة.

واختتم موسى :” أهالي نجع شبانة برفح سعداء بعودتهم إلى منازلهم بعد توفيرالأمن والأمان لهم".