مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 24.. شريف سلامة متورط في تهريب الملابس

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 24.

وشهدت الحلقة إقناع صلاح -أحمد طلعت- ، لابن عمه سيف -شريف سلامة- بمشروع تهريب الملابس من بنجلاديش، وذهب سيف وحصل على قرض بعد أن أقنع ابن عمه بضمان المصنع.

شجار بين محمد الشرنوبي وشريف سلامة بسبب نيللي كريم

وتشاجر سيف مع الشيح يحيى الذي يلعب دور محمد الشرنوبي بعد أن أخبره أحدهم بوجود علاقة عاطفية بينه وبين طليقته فاتن لكنه رفض ذلك الاتهام

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي على قناة CBC في تمام الساعة 7:30 مساءً ، ويعاد بث الحلقة في تمام الساعة 12:40 مساءً في تمام الساعة 1:30 صباحًا ، وستكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:15 مساءً الساعة 10:15 مساءً.

أبطال فاتن أمل حربي

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها تواجه قانونا قديما قد يحرمها من حقوقها هي وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها.

وتتابع الأحداث حيث تظن فاتن أن طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، وتعتقد أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تواجه مجموعة مشكلات بسبب قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

جدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم تألقت في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «ضد الكسر» والتي تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، حولى «سلمى» التي تعاني من تجاهل زوجها وتعدد علاقاته النسائية، مما يخلق مشاكل تدفعها إلى التخطيط لانتقام منه، وكان يحمل المسلسل في البداية اسم «طبع الحياة»، قبل تغييره إلى «ضد الكسر».