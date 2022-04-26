/694228/منة-عرفة-وطليقها-أوفر-وخلي-اللي-يبوس-براحته-أبرز-تصريحات-تامر-عبد-المنعم

صرح الفنان تامر عبد المنعم العديد من التصريحات الجريئة خلال الجزء الثاني من لقائه في برنامج سابع سما، مع الإعلامية راغدو شلهوب المذاع على قناة النهار وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

لذا دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات تامر عبد المنعم وذلك خلال السطور القادمة

تامر عبد المنعم في سابع سما

- مطرب المهرجانات حمو بيكا يسيء للفن المصري بما يقدمه

- انا ضد الفن الهابط والأسلوب الركيك

- أنا ضد منع احد ومعرفش حمو بيكا

- هناك مشاكل شخصية بيني وبين الفنان محمد فؤاد

- محمد فؤاد مطرب كبير وبيني وبينه محاكم

- في أمور بيني وبين محمد فؤاد لا يمكن حلها إلا عن طريق المحاكم

- منة عرفة كل يوم بتتجوز وبتطلق من نفس الشخص

- جدتي كانت بتقول مينفعش ننشر غسيلنا…. قدام الناس

- مش كل حاجة ينفع تتقال

- اللي بيحصل من منة عرفة وطليقها كتير وأوفر

- مينفعش اتخانق مع مراتي في البيت اطلع اتكلم على السوشيال ميديا عن تفاصيل الخلاف

- أكثر بحث على السوشيال ميديا عن منة عرفة يرتبط بموضوع جوزها

- لازم منة عرفة تهدا وتبدأ صفحة جديدة وتركز في التمثيل والأعمال الفنية

- لو أحمد فلوكس قدم اساءة لكل واحد مراته الفنانة قامت بتقديم قبلة في أعمال فنية كده بيسيء لكل الفنانين الكبار اللي تزوجوا فنانات زي حسين فهمي وميرفت أمين وفؤاد المهندس وشويكار

- يا فلوكس طالما محدش جه جنبك يبقى اللي عايز يبوس يبوس واللي مش عايز ميعملش

- أحمد فلوكس صاحبي وصديق ووالده مثل والدي

- أحمد فلوكس حر في الرد على أي قضية

- الحرية تنتهي عن حرية الآخر وعليه عدم تجاوز هذا الخط عشان يفضل محتفظ باحترامه

الهجوم على تامر عبد المنعم

وعلى الصعيد الآخر، حل الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم ضيف الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة الشمس في برنامج وراء الشمس.

وأشار تامر عبد المنعم خلال لقائه التلفزيوني إلى أن محمد رمضان “في حتة تانية" وأنه تجاوز النجومية ووصل إلى قلوب المصريين، قائلًا: “محمد رمضان قصة نجاح حقيقية.. وهناك بعض الفنانين غيورون من نجاحه”، وكما تحدث أيضًا عن الإعلامي إبراهيم عيسى وقال: “امتدح الإخوان وكان يؤيدهم ولن يستطيع أن يكون المخرج الراحل وحيد حامد وكنت غيران على ديني ووطني بسبب تصريحاته الأخيرة وهاجمتها حول الإسراء والمعراج والتراويح”.