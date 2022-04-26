/694226/سلمى-رشيد-مبحبش-الأضواء-وهذه-أكبر-مخاوفي

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات سلمى رشيد ببرنامج كلام الناس.

ملخص تصريحات سلمى رشيد

ببارك لزملائي مع انهم مش بيباركولي

أنا خوافة بطريقة مش طبيعية ولو كنت فضلت بالخوف اللي أنا فيه مكنتش عمري اتجوزت

ولدت ابني في أمريكا

عانيت من اكتئاب بعد الولادة بسبب زيادة الوزن ومكنتش حابة شكلي ففكرت أول حاجة أني أروح لدكتور تجميل وروحت

الدكتور نصحني انزل بالرياضة ولكن أنا حددت ميعاد العملية وكنت هعمل شفط بس تراجعت واتحدديت نفسي اني اعمل رياضة

مبحبش الأضواء وعندي رهبة من الكاميرا

مفيش خلاف بيني وبين أحلام

جوزي مبيحبش التصوير

بشوف نفسي مش نكدية

بخاف من الموت

الراجل مش سهل والست المغربية صبورة

معلومات حول سلمى رشيد

سلمى رشيد فنانة مغربية من مواليد 13 يونيو 1994 بمدينة الدار البيضاء، كانت طالبة جامعية بشعبة الاقتصاد وغيرت الوجهة إلى الإعلام لقربه من مجالها الفني ولتحقيق رغبة دفينة في نفسها منذ الصغر، بزغ نجمها في برنامج اكتشاف المواهب أراب آيدول في نسخته الثانية على قناة إم بي سي، أطلق عليها الجمهور عدة ألقاب منها "السندريلا " و"السلطانة".

سلمى رشيد إلى برنامج اكتشاف المواهب أرب آيدل في موسمه الثاني، ودخلت المنافسات في مرحلة الأداء وحازت على الموافقة من أعضاء لجنة التحكيم وبالإجماع، وواصلت تألقها في جميع مراحل البرنامج، ونظرًا لقوة صوتها وندرته وحضورها الطاغي على خشبة المسرح، ولأدائها لكل أنواع الغناء، المصري واللبناني والخليجي والمغربي رغم صغر سنها، جعلت كل من يسمع صوتها يشهد لها بمستقبل زاهر في الغناء، ابتداءً من أعضاء لجنة التحكيم الذين أقروا جميعهم بقوة صوتها وصفائه وتنبؤوا بأن يكون لها شأن عظيم في الوطن العربي، ومنهم الفنان راغب علامة الذي آمن بموهبتها من أول وهلة، مرورًا بضيوف حلقات البرنامج.