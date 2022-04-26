/694225/سلمى-رشيد-تكشف-عن-سبب-عدم-إقامتها-لحفل-زفاف

كشفت الفنان المغربية سلمى رشيد عن سبب إقامتها حفل زفاف، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس المذاع عبر فضائية Mbc مصر.

دوت الخليج يرصد سبب عدم إقامة الفنانة المغربية سلمى رشيد حفل زفاف.

قالت الفنانة المغربية سلمى رشيد: "معملتش حفل زفاف السبب الرئيسي هو وفاة جدي وأنا نفسيتي مكنتش تسمح والسبب التاني أن العرس في المغرب بيحتاج وقت طويل وأنا معنديش صبر ومبحبش أن الضوء يبقى عليا".

خلاف سلمى رشيد مع دنيا بطمة

على الصعيد الآخر، علقت الفنانة الشابة عن موضوع خلافها مع الفنانة دنيا بطمة قائلة :”عزيزة عندي بزاف، كانو بينتنا خلافات ولكن أكيد الخوت في دار واحدة وكتخاصمو، دنيا جمعتني بها مواقف زوينة وحتا هي كذلك”.

و أضافت ذات المتحدثة كلامها :”نتمنى ليها التوفيق فحياتها و اللع يخلي ليها بنياتها، وإلا تلاقينا غادي نتعانقو ونتسالمو عادي، و حتى هي غادي نكون عزيزة عليها”

آخر أعمال سلمى رشيد

يذكر أن آخر أعمال الفنانة "سلمى رشيد" إغنية "حنين فحال ماما"، والتي تم طرحها قبل أشهر قليلة، وحققت الأغنية مشاهدات عاليه على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تفرح تشوف العين

ضحكاتو فعنيه باينين

يا سعدي وليدي حنين

احساس ماعندو مثيل

جيتي وجبتي لفراح

كي نشوفك عيني ترتاح

تجري قدامي نفرح

احساس ميوصفو كلام

نشوفك ديمة ياغالي

مرتاح وهاني

ربحي انت وراس مالي

ولدي عيون ماما

حبي أنا نحميه

وربي ليا يخليه

يطلب عيني نعطيه

وشكون حنين بحال ماما

أأأأأه أأأأأه أأأأأه

شكون حنين بحال ماما

أأأأأه أأأأأه أأأأأه

شكون حنين بحال ماما

أجمل فرحة في الدنيا

ولدي بين يديا

ربي هداك ليا

وشحال فيك ...

جنبك غدلقاني

نبغيك ديمة مرتاح

نسهر عليك ليالي

أنا ومنقول عيت

نشوفك ديمة ياغالي

مرتاح وهاني

ربحي انت وراس مالي

ولدي عيون ماما

حبي أنا نحميه

وربي ليا يخليه

يطلب عيني نعطيه

وشكون حنين بحال ماما

أأأأأه أأأأأه أأأأأه

شكون حنين بحال ماما

أأأأأه أأأأأه أأأأأه

شكون حنين بحال ماما