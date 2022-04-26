/694223/أحمد-بدوي-مؤديين المهرجانات-أضروا-بالذوق-العام-وحققوا-مشاهدات-لا-حصر-لها

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان الدولة المصرية تنشأ منافذ لبيع المنتجات تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافظات للبيع باسعار مخفضة تصل الى 60%.

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جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى المذاع قناة الحدث اليوم،مضيفا انه يلتقي برئيس الوزراء خلال لقاءه الشهري برؤساء اللجان النوعية، مشيرا الى انه يستجيب لكافة الطلبات التي نرصدها من ارض الواقع.

أحمد بدوي: مؤديين المهرجانات أضروا بالذوق العام وحققو مشاهدات لا حصر لها

وعن مؤدي المهرجانات وما قدموه من اساءه للمجتمع المصري قال بدوي:” انهم أضروا بالفن المصري بشكل كبير للاسف الشديد ولكنهم حققو مشاهدات لا حصر لها على السوشيال ميديا ، وهو ما استدعى اتخاذ اجراءات من نقابة الفنانين من اجل اتخاذ خطوات اصلاحية وحاكمة تمثل ردع لهم حفازا على الذوق العام بالمجتمع”.

.اما عن الدراما المصرية قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،انها في تطور مقارنة بالسابق مستشهدا ببعض المسلسلات الناجخة التي ينتظرها المصريين مثل الاختيار وهجمة مرتدة.

واختتم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،:” الفترة الحالية كانت تحتاح للتعديل والتطوير، وهو ما نراه جايا هذه الايام .