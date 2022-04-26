/694204/مسلسل-المداح-2-الحلقة-24-صابر-يكشف-سر-أرضه-الزراعية

شهدت الحلقة 24 من مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي، العديد من الأحداث المثيرة والصادمة، وتصاعدت الأحداث بشكل كبير بعدما أصابت مليكة الشيخ عبد الرحمن بشلل في لسانه، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل المداح 2 الحلقة 24

بدأت الحلقة 24 من مسلسل المداح 2، بظهور مليكة لصابر من جديد لتؤكد تسببها فى موت شقيقه ومرض والدته وأنه مجرد البداية، وأنها من الآن ستبدأ معه لعب الكبار كما توعدته بالكثير من الكوارث والمصائب، وقبل أن تختفي من أمامه قالت له إنه هو من خان العهد معها وأنها ستعاقبه على ذلك.

رحاب تشعر بأشياء غريبة

وتذهب بعدها رحاب إلى صابر وتؤكد له أنها تشعر بأصوات وحركات غريبة خلال نومها فينصحها المداح بضرورة قراءة أذكار الصباح والمساء والأوراد، كما يطالبها بضرورة سماع طلبات أبو الخير حتى يتمكن من كشف خبايا الجن الذي يطارده.

أبو الخير يستدرج هبه

وشهدت الحلقة بدء أبو الخير في استدراج هبة شقيقة صابر، ويطلب منها الذهاب معه إلى الفيلا لاستكمال العمل هناك وتشك هبة في طريقته بعدما يلمح لها بالحب والزواج، ويدخل حسن شقيق صابر فى كارثة بعدما يتسبب فى إعياء لمريضة سرطان مسنة جاءت له كي يشفيها بالعلاج بالسحر والأعشاب.

صابر يعثر على الهيكل المسحور

وبعثر صابر على الهيكل المسحور الذي دفنه والده فى أرضه الزراعية، وهو الهيكل الذي يريده الجن منه، ولا زالت رحلة بحثه عن البير فى مرسى علم جارية.

مسلسل المداح أسطورة الوادي

ومن الجدير بالذكر أنه، يضم مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي في بطولته مجموعة من النجوم بجانب حمادة هلال، ومنهم أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

ويعرض مسلسل المداح 2 على قناة «mbc مصر»، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرًا، ويذاع على «mbc مصر 2» في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.