عضو بهيئة كبار علماء الأزهر: الكفاح لتحرير سيناء يستحق الذكر كل يوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مرحلة الكفاح لتحرير سيناء تستحق أن يذكر أمرها كل يوم وفى كل مكان بما فيها من بطولات وإصرار على تحرير كل شبر من أرض مصر الغالية، وحتى يعرف الشباب ما فى هذا النصر العظيم من عزة وكرامة، حيث كلل الله جهود هذا البلد شعبا وجيشا بنصره.





وأضاف عبدالكريم - فى كلمة له على هامش صلاة التراويح بالجامع الأزهر الشريف- أن المولى سبحانه وتعالى قد أراد بهذا النصر أن يعيد لمصر هيبتها وعزتها، فهذه أيام تستحق الاحتفال بها وتذكرها دائما، حتى يكون فيها المثل والقدوة الحسنة للأجيال القادمة. وأوضح عبدالكريم أن الأزهر الشريف دائما ما يكون حريصا على الاحتفال بمثل تلك المناسبات الوطنية، حتى يغرس فى الشباب روح الانتماء لهذا الوطن، وحتى يرتفع لديهم الوعى بما بذله أجدادهم من تضحيات وبطولات فى سبيل استعادة عزة وكرامة الوطن، فكانت معركة استرداد الأرض حتى آخر شبر فيها مليئة بالكثير من الكفاح والنماذج التى خلدها التاريخ وستتذكرها الأجيال القادمة جيلا بعد جيل. جدير بالذكر أن المركز الإعلامى للأزهر الشريف يقوم ببث صلاة العشاء والتراويح يوميا مباشرة من الجامع الأزهر، عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، من أجل ربط المسلمين حول العالم بروحانيات هذا الشهر الفضيل من خلال الجامع الأزهر ودروسه العلمية لكبار العلماء، كما يشهد الجامع يوميا توافدا كبيرا للمصلين من مصر ومن مختلف الجنسيات وخصوصا الطلاب الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وينظم الجامع لهؤلاء الطلاب يوميا إفطارا جماعيا لألف وخمسمائة طالب.

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