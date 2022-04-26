/694222/رسخت-أسس-التنمية-والبناء-الأمين-العام-لحزب-مستقبل-وطن-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-عيد-تحرير-سيناء

تقدم المهندس أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الاغلبية البرلمانية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الامين العام، بأصدق آيات التهنئة والفخر والاعتزاز إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، وشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال٤٠ لعيد تحرير سيناء.

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واضاف ان الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة والخالدة في وجدان الشعب المصري هو بمثابة استحضار لدروس وعبر هذه الملحمة الوطنية الفارقة الذي صنعتها أيدي الحرب والسلام ووحدة الصف، والتي رسخت أسس التنمية والبناء.

الأمين العام لحزب مستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

واكد:” تظل ذكرى تحرير سيناء من أهم وأعظم النقاط المضيئة في تاريخ نضالنا الوطني؛ التي تبرز قيمة ووطنية وقوة العسكرية المصرية، وتؤكد عظمة وعبقرية المفاوض المصري والدبلوماسية المصرية القديرة والمحترمة.

واختتم النائب اشرف رشاد:” كل عام ومصر عظيمة ناهضة وفي تقدم ونماء.. وكل عام وقواتنا المسلحة فخر وعزة هذا الوطن ودرع الوطن وسيفه .. وكل عام وقائدنا وزعيمنا المخلص قائد الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بألف خير وسلام”.