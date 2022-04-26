/694221/يسري-المغازي-مهنئا-بـ-تحرير-سيناء-تشهد-أكبر-عملية-تنموية-في-تاريخها

هنأ النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة المصرية، بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الغالية، قائلا إن هذا اليوم سيظل شاهدًا علي انتصار المصريين ونجاحهم في تحرير أرضهم بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي من سيناء فى 1982، وعقب حرب أكتوبر العظيمة 1973.

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ونوه المغازي في بيان صحفي له اليوم، بأن ذكرى يوم تحرير سيناء ستظل خالدة في وجدان الشعب المصرى لما يمثله ذلك اليوم من أهمية لدى أجيال واجيال، وتجسده من قيم النضال الوطني لاستراداد الأرض وكم التضحيات التي بذلتها القوات المسلحة للدفاع عن مصر واسترداد سيناء.

يسري المغازي مهنئا بـ تحرير سيناء: تشهد أكبر عملية تنموية في تاريخها

وثمن رئيس عربية البرلمان، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في تطهير سيناء من الإرهاب والعمل علي تمنيتها خلال السنوات الأخيرة من خلال مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات، مؤكدا أن التحدي الحقيقي بعد تحرير واستعادة سيناء، كان تعميرها ودب الحياة فيها وتعويض أهلها، وهو ما يتحقق اليوم على يد القيادة السياسية.

واختتم النائب يسري المغازي، بالتأكيد على أن يوم الـ25 من أبريل، سيظل يوما للوطنية المصرية والقيادة القوية، وذكرى البطولات التي توالت واحدة بعد أخرى حتى عادت سيناء إلى حضن الوطن، لتنطلق بها أكبر عملية تنمية في تاريخها.