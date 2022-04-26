مسلسل العائدون الحلقة 24.. تفجير معهد الأورام من قبل جماعة إرهابية

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 24.

أمير كرارة معجب بأمينة خليل

رصدت الحلقة وجود علامات لبداية علاقة عاطفية ستنشأ بين عمر -أمير كرارة- و نادين -أمير كرارة- خاصًة بعد أن استغني عن خادمته من أجل أن تجلس مع والدها بعدما قررت شقيقتها السفر.

زوجة محمود عبد المغني تفاجأه

فاجأت زوجة نبيل -محمود عبد المغني- زوجها بنبأ حملها بعد فترة طويلة من المعاناة والبحث وراء الخلفة.

كما رصدت الحلقة تفجير جماعة إرهابية لمعهد الأورام عام 2019 لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 24 من مسلسل العائدون.

قصة مسلسل العائدون

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

ويُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.