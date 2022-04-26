سمية الخشاب في تراجع وطارق لطفي أخد حقه.. أبرز تصريحات طارق الشناوي

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صرح الناقد طارق الشناوي العديد من التصريحات الهامة، حول الموسم الرمضاني والوسط الفني بشكل عام خاصة بعد اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم، والتي يرصد لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة

أبرز تصريحات طارق الشناوي في وراء الشمس - لم يكن يقدر يوسف الشريف على المنافسة في السباق الرمضاني لهذا العام - سوتس بالعربي أحسن من ملف سري - انصح هاني سلامة يفكر اكتر - مسلسل ملف سري في العادي - الازهر الشريف اخطأ في إصدار البيان بشأن فاتن أمل حربي - وفاتن أمل حربي من تعاون إبراهيم عيسى مع سعد الدين الهلالي - في شيوخ بتعتمد النقل وفي شيوخ مرنة - مؤكد فاتن أمل حربي يغير في قانون الأحوال الشخصية - الدولة والرقابة وافقت على طرح فاتن أمل حربي - يسرا موجودة السنادي كممثلة وهي كوميديانة رائعة - يسرا السنادي انجح من السنه اللي فاتت - احمد لطفي في السنوات الأخيرة أخد حقه - منة شلبي طلعت في مساحة صعبة وده أعلى أنواع الأداء - مسلسلات الـ 15 حلقة مش شرط تكون أفضل من المسلسلات العادية - منى زكي لم تخطئ في اختيارها لفيلم أصحاب ولا أعز - سمية الخشاب في حالة تراجع ومش بتعيش زمانها معلومات عن الناقد طارق الشناوي طارق الشناوي هو كاتب صحفي وناقد سينمائي، وهو أستاذ مادة النقد الفني في كلية الإعلام جامعة القاهرة و الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام، يحمل الشناوي في رصيده المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي في عدد من الدورات الصحافية، الشناوي حاصل على بكالوريوس كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبكالوريوس معهد السينما، وقد أصدر الشناوي العديد من الكتب مثل: مخرجو الثمانينيات الحلم والواقع، السينما وقليل من السياسة، سنوات الضحك في السينما المصرية، جعلوني مخرجاً، فنانة لا تعرف المكياج، عز الدين ذو الفقار شاعر السينما، أنا والعذاب وأم كلثوم، فاتن، يحيي الفخراني، خان .. المصري، خالد صالح في الأصل حلواني، سعيد مرزوق عاشق السينما، سوسن سمراء من الجنوب، حلمي خارج السرب.

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