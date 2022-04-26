/694214/الناقد-طارق-الشناوي-يكشف-القصة-الكاملة-لأزمة-المشوار-وهذا-رأيه-في-أبناء-الفنانين

تطرق الحديث مع الناقد طارق الشناوي حول ظارة أبناء الممثلين ورأيه في أعمال وفاء عامر، كما تحدث عن مشاكل مسلسل المشوار، وكشف العديد من الأسرار، التي يرصدها لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة

طارق الشناوي وظاهرة أبناء الممثلين

وعن ظاهرة أبناء الممثلين قال: اللي نجح أوي من أولاد الفنانين دنيا وايمي أعلاهم وكانوا حالة خاصة، وكريم محمود عبد العزيز كنت حاسس انه عايش في جلباب أبوه وبعدين بدأ يعمل جلبابه، ومحمد إمام عمري ماشوفته كوميديان وواخد كتير من مفردات عادل، ومحمد مش بنجومية عادل، وعادل صعب ومستحيل تكراره، وكاريزما محمد أقل، وعادل حالة

طارق الشناوي وأعمال وفاء عامر

وعن رأيه في أعمال وفاء عامر خلال الموسم الرمضاني، وقد اشتركت في 3 مسلسلات، فقال: مستحيل وفاء عامر تنحت عشان هي مش محتاجة، وده ذكاء منها، مسلسل جزيرة غمام مسلسل استثنائي، وأداء احمد امين في جزيرة غمام حلو اوي، ومسلسل جزيرة غمام نجح بالتراكم.

كما تحدث عن مسلسل بيت الشدة، التي لعبت وفاء عامر دور بطولته، وقال: المسلسل متوسط، وناقصه حاجات في الحالة وابنها مضافش حاجة.

طارق الشناوي ومسلسل المشوار

وعن مسلسل المشوار والجدال الذي دار حوله، قال: التجربة خانت محمد ياسين، والمشكلة كانت اصطدام إرادات، ومحمد رمضان كان بيتأخر في مواعيده على التصوير، ومحمد ياسين دبح لمحمد رمضان القطة، وعندهم تصوير واتفقوا على الساعة 2 ولحد الساعة 4 جه محمد رمضان، فساعتها محمد ياسين قال فركش هنا دبح القطة، وبعد كده القطة خربشته شوية.

وعن محمد رمضان، قال: محمد رمضان ممثل موهوب وكبير ولازم يلتزم بإرادة المخرج مش بإرادته هو، ورمضان بيجي لحظات بيسيطر عليه انا فاهم اكتر وجمهوري يحب كذا اكتر، وخاف انه ميكونش في نمبر 1 فاضطر يتدخل والتترات بتقول كده.

وتابع، قائلًا: ومحمد رمضان خد نمبر 1 من عادل إمام، بس عادل إمام كان بيقول كده بشياكة، بس محمد رمضان ينقصه ذكاء عادل إمام لما كان بيعرف يعمل ستوب في حتة الأنا، وبتطغى دايمًا عليه.

كما وجه طار الشناوي نصحية لمحمد رمضان، قائلًا: عنده كاريزما وحتة ابن البلد، ولما يشتغل مع محمد ياسين يسمع كلامه ويرواد حتة الأنا.

وعن دينا الشربيني، قال: أعلى نجمات فن أداء، وعندها حضور، ولفت نظري ندى موسى وأحمد صفوت اللي بقاله فترة كان مختفي وأظن دي نغمة أخرى من المخرج.