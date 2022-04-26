/694212/مسلسل-الاختيار-أفضلهم-الناقد-طارق-الشناوي-يكشف-عن-رأيه-في-مسلسلات-رمضان

حل الناقد الفني طارق الشناوي ضيف الحلقة 24 من برنامج وراء الشمس مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة الشمس في تمام الساعة 10 مساءً، وصرح العديد من التصريحات الهامة التي يرصده لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة

طارق الشناوي ومسلسل الاختيار

صرح الناقد كمال الشناوي أن مسلسل الاختيار أفضل مسلسل في السباق الرمضاني، وقال: الاختيار اكثر عمل فني وثق المرحلة وهذه الوثائق وثقت ان مصر كانت ذاهبة في مرحلة الوبا، خيرت الشاطر كان المايسترو وهو اللي بيحرك رئيس الجمهورية، وكان بيدي اوامر مش افكار، والمسلسل جايب كثافة مشاهدة عالية، والموسم الثالث أعلى من التاني والتاني أعلى من الأول، بيتر ميمي مخرج مبدع، وهو جمع بين خطين الدراما والتوثيق.

وعن واقعة مداخلته مع قناة الجزيرة التي عرض فيها المذيع ترير تمهيدي قبل مكالمته وكانت ذات طابع سياسي خالص، فقال: قولت للمذيع انت عامل تقرير منحاز سياسي، وقولتله خلاص هتكلم عن سياسة.

طارق الشناوي وأداء أبطال الاختيار

كما نقد أداء احمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز، وقال: شخصيات درامية لها ظل من الحقيقة، الثلاثة ادائهم عادي أعلاهم كريم عبد العزيز، وأحمد عز عنده لزمات لكن الممثل يجب ان يبحث عن المفردات داخل الشخصية، وأحمد السقا كازيما النجم عالي وجاذبيته لن تنطفئ لكن مش الممثل، لكن الأعلى عن أحمد السقا هو النجم.

وتابع: ياسر جلال كان من الذكاء انه وصل للوجدان وكان مسيطر على ياسر، وهو ممثل عتويل ووصل لوجدان الرئيس، وهو ممثل محترف، ولازم نتقبل ياسر في كل الأدوار وهو ممثل في الآخر ومحدش يطلب منه يتوقف والدور حلو وسيظل في تاريخه ولازم يستمر.

طارق الشناوي وراجعين يا هوى

وتحدث طارق الشناوي عن مسلسل راجعين يا هوى، قائلًا: مأخوذ عن عمل اذاعي لـ أسامة أنور عكاشة، كان بينسج على منوال أسامة، اللي هو انت جاي من برا مش هتدخل في صراع مع الورثة وتجمع العيلة وده هدف نبيل، وهو عمل اجتماعي فوق المتوسط.

وعن أداء خالد النبوي، قال: خالد النبوي مشكلته وهج النجم وهو من النجوم القلائل التي يسبقها اسم نجم في تتر المسلسل، والطغيان الشعبي مش حاضر، والسقا نجوميته أكبر، كما أشاد بموهبة نور النبوي.