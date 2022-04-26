/694210/محمد-الدابي-مهنئا-بذكرى-تحرير-سيناء-مصر-ستبقى-عصية-على-الإرهاب-والاحتلال

هنأ النائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة السياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة المصرية الباسلة بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، قائلا إن ذكري تحرير سيناء ستظل يوماً هاما وخالدًا في تاريخ مصر، فهي تجسد تضحيات المصريين في الماضي لاستعادة تلك البقعة الغالية من أرض مصر وتذكرنا بواحدة من بطولات القوات المسلحة المصرية الباسلة، وتفانيها من أجل الدفاع عن أرض الوطن وأمنه وسيادته.

دوت الخليج

محمد الدابي مهنئا بذكرى تحرير سيناء: مصر ستبقى عصيّة على الإرهاب والاحتلال

وأوضح الدابي في بيان صحفي له اليوم، أن الذكرى الغالية لتحرير سيناء تأتي كذلك للتذكير بالجهود الضخمة التي تبذلها القيادة السياسية طوال السنوات الماضية، لتطهيرها من الارهاب والتطرف وتجفيف بؤر العنف وجماعات الدم، التي كانت تسعى لتحويلها إلي منطقة حرب وأعمال إرهابية وإجرامية واستغلال مساحتها الواسعة.

ونوه وكيل سياحة الشيوخ، بتوجه الدولة المصرية لتدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة بسيناء، لربطها بالوادي من جهة، وإطلاق يد التعمير فيها واستغلال ثرواتها ومواردها والارتقاء بمستوى معيشة أبنائها من جهة أخرى.

واختتم نائب البحر الاحمر، بأن ذكرى تحرير سيناء الغالية ستبقى رسالة للداخل والخارج، أن مصر القوية القادرة ستبقى عصية على الدوام على الاختراق والمؤامرات السافرة الدنيئة، وعصية ايضا على الاحتلال والإرهاب بقوة ووحدة أهلها وقواتها المسلحة الباسلة.