/694208/الهيئة-القومية-للبريد-توافق-مبدأيا-على-طلب-النائب-محمد-اسماعيل-بنقل-مكتب-بريد-أبيس-الاولى

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لوزير الاتصالات بناءا على رغبة أهالي قرية ابيس الاولي للموافقة على استلام مكتب البريد رسميا حيث تم توفير مقر بديل بمساحة ٩٢ متر من دار المناسبات بالقرية جاهز للتسليم للهيئة غرب الدلتا.

دوت الخليج الهيئة القومية للبريد توافق مبدأيا على طلب النائب محمد اسماعيل بنقل مكتب بريد أبيس الاولى وقامت الهيئة القومية للبريد بمعاينة المكان البديل للمكتب المقدم من الأهالي وتمت الموافقة المبدئية على نقل أعمال بريد أبيس الأولى إلى المقر الجديد . مشكلة الصرف الصحي بمنطقة سكينة بالإسكندرية وتابع النائب محمد إسماعيل، مشكلة الصرف الصحى بمنطقة سكينة بالإسكندرية، ويأتي ذلك استكمالا لمجهودات، مضيفا أنه نتيجة لطلب الإحاطة الذي تقدم به لوزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار، فإنه أوضحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بأن نقطة التخلص لشبكة سكينة القديمة و الجديدة هي محطة رفع سكينة الجديدة، و أنه جارى تطويرها من خلال خطة الإحتياجات العاجلة لمنظومة الصرف الصحى من قبل إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة و فور التطوير سيتم تحسين أداء المنظومة بالمنطقة.

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