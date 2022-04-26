/694207/في-في-ذكري-تحرير-أرض-الفيروز-نواب-البرلمان-تنمية-شاملة-بسيناء-بكافة-القطاعات-والدولة-تعوضها-عن-سنوات-مكافحتها-للارهاب

يحتفل الشعب المصري اليوم بمناسبة الذكري الـ 40 لتحرير سيناء، تلك الذكري ستظل عيدا وطنيا غاليا علي الشعب المصري و القوات المسلحة، وأن القيادات السياسية مازالت تضحي من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم، حتى طهرت سيناء وأعادت لها الأمن والأمان والعمران، وأن سيناء اليوم أصبحت أرض التنمية الجديدة فقد شهدت منذ تحريرها العديد من المشروعات التنموية، وفي السنوات الأخيرة ظلت وتيرة التنمية تسير بخطى سريعة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وسكانها فقد زادت الرقعة الزراعية بها لتحويلها لسلة غذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويستعرض موقع دوت الخليج فى التقرير التالي تعليقات نواب البرلمان بشأن الأحتفال بالذكري الـ 40 لتحرير سيناء

نائب مستقبل وطن في ذكري تحرير «أرض الفيروز»: نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها الشعب المصري

هنأ النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بالذكري الـ 40 لتحرير سيناء، قائلا: شعب مصر العظيم يثبت في كل مراحل الحياة قدرته على تحقيق ما يريد مهما كانت العقبات أو المعوقات.

وأضاف رحمو: فقد كان تحرير سيناء نتاج معركة نضال وكفاح طويلة خاضها أبناء الشعب المصري، فالأرض بالنسبة لنا هي العرض.. والشرف والكرامة وقدس الأقداس التي لن نتخلى عنها أبدا. رسالة خاصة من النائب أحمد فتحي لوالده في ذكري تحرير سيناء

هنأ النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن فى مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بالذكري الـ40 لتحرير سيناء.

وقال فتحي: كل الإعزاز والتقدير لقواتنا المسلحة وجيشها الباسل عما أحرزه من انتصارات وتضحيات من أجل تحرير سيناء.

وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: لا يمكن أن يفوتني في هذه المناسبة أن أهنئ والدي العظيم اللواء فتحي عبد الحميد رحمه الله وكيل جهاز المخابرات العامة سابقاً، حيث شارك في حرب ٦٧ وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ٧٣، سأظل دائماً فخور بحضرتك يا والدي الحبيب.

رئيس شباب النواب: ذكري تحرير سيناء سيظل يوما خالد في تاريخ مصر وبطولات القوات المسلحة تدعو للفخر

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن ذكري تحرير سيناء سيظل يوما خالدا في حياة المصريين وان البطولات التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الوطن والحفاظ على أرضه ووحدته وترابه وسيادته تحت راية وقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيء يدعو كل مصر أن يكون فخورا ببلده ووطنه الغالي مصر.

ووجه رئيس لجنة الشباب ، في بيان صحفي أصدره بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء التهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين.

واضاف ان يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل ذكرى خالدة في وجدان كل مصري، يحتفل به كل عام ويتذكر بطولات وأمجاد وتضحيات القوات المسلحة للحفاظ على أرض الفيروز سيناء

وتحريرها من العدو المحتل، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال يُترجم على أرض الواقع كل عام بالمزيد من التنمية والتعمير وإقامة المشروعات القومية والتنموية بسيناء.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن عملية تحرير سيناء مرت بكل مراحل العمل العسكري والسياسي والدبلوماسي، خاضت خلالها الدولة المصرية والقوات المسلحة أشرس المعارك لعودة الأرض ليكون يوم 25 أبريل عام 1982، عاما مجيدا في تاريخ أمتنا، حيث تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً.

«سياحة النواب»: تحرير سيناء ملحمة فارقة ويوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية

تقدمت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بأسمى وأصدق معاني التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وقالت "نورا علي" في تصريحات لها، إن تحرير سيناء يومًا مشهودًا في تاريخ الوطنية المصرية عبر العصور، وملحمة عظيمة شاهدة على صلابة وعزيمة وقوة وكرامة الدولة المصرية، والعلاقة المتينة بين الجيش والشعب التي كانت أهم وأعظم عوامل النصر واستعادة أرض سيناء كاملة.

وأكدت "نورا علي" أن سيناء (أرض الفيروز) قطعة ثمينة في قلوب ووجدان المصريين؛ فعلى أرضها سالت دماء أبنائنا الأبرار صونًا لها وحمايةً لأرضها، وفي ساحات معاركها ذادت الأبطال

واستبسلت عن أمنها وسلامها ضد عدوها الغاشم، ومن سمائها تنزلت أولى الرسالات السماوية.

وأشارت نورا علي، إلى أن تحرير سيناء كانت بمثابة نقطة انطلاق نحو استعادت هذا الجزء الثمين والمقدس لقلب وعقل الوطن، موجهةً تحية تقدير لأرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين روت دماؤهم الطاهرة كل حبة رمل من أرض سيناء التي تعطرت بخطى الأنبياء.

وثمنت رئيس لجنة السياحة، الجهود التنموية غير المسبوقة التي يقوم بها الرئيس السيسي في سيناء من خلال مشروعات ترتكز على تحقيق الاستدامة، وخلق بيئة مواتية لتوطين وجذب المواطنين.

ولفتت نورا علي، إلى أن لجنة السياحة بالبرلمان تبذل قصارى جهدها في سبيل تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتفردة لسيناء وتطوير مدنها ورفع كفاءتها.

رئيس إسكان النواب في ذكري تحرير سيناء: سطّرت فصلا مجيدًا عبر التاريخ

هنأ النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال وأبطال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال حمودة: إنها ذكرى تدعو للفخر والعزة وتذكرنا دائمًا بالتاريخ المضىء للقوات المسلحة المصرية، التي سطّرت فصلا مجيدًا عبر التاريخ، في الدفاع عن الوطن وترابه ووحدته واستقراره.

وتابع رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: فبرغم من مرور أربعين عام على تحرير سيناء ولايزال الجيش المصري يبذل الغالي والنفيس لبقاء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن آمنة مستقرة، وقد أبت القوات المسلحة ألا تترك تلك الأرض المقدسة في أيدي التكفيريين الذين تم زرعهم خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر ، وتمكنت من شن حرب شاملة على الإرهاب و تصفية العناصر المتطرفة وبسط الأمن لتبدأ على الفور مسيرة البناء والتعمير.

إسلام عوض: ذكرى "تحرير سيناء" كتبت تاريخاً عظيماً لمصر وأكدت عزم المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات والأزمات

هنأ الكاتب والمحلل السياسي، إسلام عوض القيادى بحزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة وجميع المصريين، بمناسبة العيد ال٤٠ لتحرير أرضنا الغالية سيناء.

وقال إسلام عوض، إن تحرير سيناء تاريخ سيظل ذكرى مجيدة يحتفي بها المصريون لما لها من تأثير وجداني عليهم، مشيراً إلى أن هذه الذكرى كتبت تاريخاً عظيماً لمصر وقواتها المسلحة الباسلة، وأكدت عزم المصريين وقدرتهم على مواجهة التحديات والأزمات .

ولفت إلى أن القوات المسلحة المصرية سطرت ملحمة وطنية في حرب السادس من أكتوبر وحققت معجزة بكل المقاييس العسكرية، للدرجة التي دفعت العدو بقبول الأمر الواقع والخروج بأخر جندي إسرائيلي في ٢٥ إبريل ١٩٨٢، لتأتي الذكرى الأربعين لتحرير سيناء لتكون شاهدة كذلك على انتصارات المصريين بقيادتهم السياسية ورؤيتها الإستراتيجية الثاقبة في عبور التحديات وتحقيق الإنجازات.

وتابع: إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة الكثير من العبرة والقدوة ونستمد منها الطاقات لمواجهة التحديات، فلقد كان تحرير سيناء عبورا للأمة المصرية للدخول في عالم جديد نحو التنمية وبناء دولة عصرية على أسس حضارية.

واختتم الكاتب والمحلل السياسي إسلام عوض، حديثه بالقول: إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت أن تحقق عبورا آخر عبر الخروج من براثن حكم جماعات الظلم والإرهاب وعبرة بها إلى بر النجاة وأضحت نموذجاً للدولة العظمى القادرة على تحقيق المعجزات بأيدي أبنائها ورؤية قيادتها الحكيمة، داعياً الله أن يتقبل أبنائنا الشهداء في زمرة خيرة خلقه لما بذلوه وقدموه من تضحيات جليلة في السبيل للحفاظ على أرض مصرنا الغالية العزيزة.

مهنئا الرئيس والقوات المسلحة النائب أحمد البنا: يوم تحرير سيناء شاهدا علي تاريخ النضال المصرى

أكد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أن ذكرى يوم تحرير سيناء، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصرى، لما يمثله ذلك اليوم من أهمية لدى المصريين حيث يعد شاهدا علي تاريخ النضال المصرى و قوة الإرادة والعزيمة المصرية وتكاتف صفوف الشعب مع قواته المسلحة.

وأضاف البنا في تصريحات له اليوم، يظل ذلك اليوم شاهدا علي انتصار المصريين ونجاحهم في تحرير أرضهم بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء الطاهرة بموجب اتفاقية كامب ديفيد فى 1982 التى كانت إحدى الخطوات السياسية والدبلوماسية لاسترداد الأرض عقب نصر أكتوبر.

ووجه النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، التهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين.

وثمن عضو مجلس النواب، جهود الرئيس السيسي في تطهير سيناء من الإرهاب والعمل علي تمنيتها خلال السنوات الأخيرة من خلال مشروعات قومية سواء في القطاع الزراعى واستصلاح مساحات جديدة بسيناء وإنشاء محطات تحلية و معالجة المياه، وكذلك شبكة الطرق والانفاق و تطوير الموانئ، وكذلك علي مستوى المزارع السمكية والتوسع فيها، بالإضافة لمشروعات الإسكان وإنشاء المدن الجديدة.

بعد مرور 40 عاما على تحريرها.. النائب أبو هميلة: تنمية سيناء الشاملة زراعيا وصناعيا وعمرانيا هو عبور جديد

تقدم اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بخالص التهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق محمد زكي القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وقال أبو هميلة، إن هذا اليوم العظيم سيظل دوما في وجدان الأجيال المتعاقبة، وهو يعد رمزا على البطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والتي تقدمها حتى اليوم لحماية الوطن، فقد جاء هذا اليوم العظيم لتحرير سيناء بعد نصر عظيم حققته القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، استعاد فيها رجالنا العزة والكرامة والأرض ورووا بدمائهم الطاهرة أرض الفيروز لأنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، داعيا الله أن يتقبل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم فداء لوطنهم العظيم وأن يجعلهم في الفردوس الأعلى .

أوضح أبو هميلة، أن القوات المسلحة مازالت تضحي من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم، حتى طهرت سيناء وأعادت لها الأمن والأمان والعمران، موضحا أن سيناء اليوم أصبحت أرض التنمية الجديدة فقد شهدت منذ تحريرها العديد من المشروعات التنموية، وفي السنوات الأخيرة ظلت وتيرة التنمية تسير بخطى سريعة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وسكانها فقد زادت الرقعة الزراعية بها لتحويلها لسلة غذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي فقد أنشأت بجنوب سيناء فقط 17 مزرعة على مساحة 726 فدانا، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، موضحا أن تنمية سيناء وصلت لوضع الدولة خطة لجعل منطقة محور قناة السويس وسيناء من أكبر المناطق الاقتصادية والصناعية في العالم .

تابع أبو هميلة، أنه تم تنفيذ مئات المشروعات القومية الكبرى في سيناء في كافة المجالات والتخصصات في عهد الرئيس السيسي من بينها تنفيذ الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس وهي أنفاق دوت الخليج بالإسماعيلية، وأنفاق الثالث من يوليو جنوب بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، والتي ربطت سيناء بجميع المحافظات، إضافة إلى إنشاء 26 طريقا بلغ طولها 2022 كيلومتر، وتطوير مطار البردويل الدولي، ومطار العريش الدولي، وتطوير ميناء العريش البحري، وجاري تطوير ميناء الطور وشرم الشيخ، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجستية داخل الموانئ وذلك في إطار تنمية وتطوير محور قناة السويس، وإنشاء التجمعات العمرانية والجامعات بسيناء كجامعة الملك سيناء وجامعة العريش والمدارس والمعاهد .

النائب عبدالوهاب خليل يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء..ويؤكد "ذكرى الفخر والعزة"

هنأ النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال وأبطال القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، قائلا إنها ذكرى تدعو للفخر والعزة وتذكرنا دائمًا بالتاريخ المضىء للقوات المسلحة المصرية، التي سطّرت فصلا مجيدًا عبر التاريخ، في الدفاع عن الوطن وترابه ووحدته واستقراره.

وأكد خليل، في بيان له ، أن أربعين عام مرو على تحرير سيناء ولايزال الجيش المصري يبذل الغالي والنفيس لبقاء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن آمنة مستقرة، وقد أبت القوات المسلحة ألا تترك تلك الأرض المقدسة في أيدي التكفيريين الذين تم زرعهم خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر ، وتمكنت من شن حرب شاملة على الإرهاب و تصفية العناصر المتطرفة وبسط الأمن لتبدأ على الفور مسيرة البناء والتعمير.

وبين خليل، أن تنمية سيناء على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التى تمت على أرض الفيروز ولعبت دورا مهما فى انحسار التنظيمات الإرهابية، حيث أن مصر زادت من حجم الاستثمارات العامة فى مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان فى سيناء.

واختتم "نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن " بالتأكيد على أن الخطط والمشروعات التنموية لم تكن لتأخذ مكانها على الأرض دون توفير الأمن، بالمواجهة الحاسمة لمحاولات زرع التنظيمات المتطرفة التى أرادت السيطرة على سيناء لفصلها عن الوطن الأم، لكن قواتنا المسلحة الباسلة كانت لهم بالمرصاد، فنجحت خلال تلك السنوات، بالتعاون مع قوات الشرطة، فى التصدى لهذه المؤامرات وإحباط الكثير من هذه المخططات.

أميرة ابو شقة في ذكري تحرير سيناء: تضحيات الابطال انارت سماء ارض الفيروز بالعزة والكرامه

هنأت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة وضباط ، وضباط الصف ، والجنود ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الحبيبه مؤكده بأن سيناء ستظل قلب الوطن النابض الذي شهد تضحيات كبيرة ليظل محرر يحكي تاريخ الابطال .

واضافت ابوشقة في تصريحات لها اليوم بان أبناء مصر الأوفياء الذين قدموا الغالى والنفيس، من أجل كل حبة رمل فى سيناء الحبيبة، وواصلوا تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها لاجتثاث جذور الإرهاب من أرض الفيروز الغالية سجلوا تضحياتهم بحروف من نور في سجلات التاريخ وانار أبناء القوات المسلحة والشرطة سماء ارض الفيروز بالأمل والعزة والكرامه.

وثمنت ابوشقه الانجازات والمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات البنية الاساسية والانفاق التى نفذتها الدولة داخل سيناء وربطها بالوادى والدلتا مؤكدة بأن التنمية هي اقوى سلاح للحفاظ علي هذه البقعة الغاليه من الوطن

النائبة أمل رمزي تهنىء الرئيس والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء

تقدمت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وأشارت النائبة أمل رمزي، في بيان لها، أن هذه الذكرى التي تحل علينا تستدعي في العقل الجهود التي تبذلها القوات المسلحة على أرض سيناء من أجل الحفاظ عليها ومجابهة بقايا الإرهاب الذي أندس في خبايا أرضها منذ حكم جماعة الإخوان، والخطوات السريعة التي تمت على هذه الأرض الطاهرة لتعويضها سنوات التهميش التى كانت تعانى منها خلال الأنظمة الحاكمة السابقة.

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الدولة المصرية ما زالت تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب، والدول التي تموله، وفي الوقت ذاته مستمرة في معركتها نحو التنمية والبناء ودفع عجلة الإنتاج في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا .

وأشادت بشجاعة وصلابة رجال القوات المسلحة البواسل الذين يسطرون كل يوم ملحمة وطنية جديدة، فسجلوا العبور في حرب ١٩٧٣، ويوم تحرير سيناء معجزات وطنية، واليوم يسجلون تضحيات في سبيل حفظ الأمن والأمان والاستقرار للشعب المصري، والمساهمة في عجلة التنمية والبناء.

وقدمت النائبة أمل رمزى، التحية الجليلة لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم لكي يسجلوا ملحمة وطنية ويعطوا دروسا لنا جميعاً في التضحية والفداء بالروح في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن، والتي سيظل يذكرها التاريخ أبد الدهر.

النائب أحمد أبو هشيمة بمناسبة عيد تحرير سيناء« كان عندنا أبطال مستعدين يدفعوا حياتهم ولا حد ياخد مننا حبة تراب»

قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن سيناء أرض مقدسة ويوم تحريرها عيد يحتفل به الشعب المصرى ويستخلص منه دروس التاريخ التى تؤكد على أن مصر لديها أبطال مستعدين يدفعوا حياتهم ولا أحد يحصل على حبة تراب من أرض الفيروز.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى – فيس بوك- قائلا:"سيناء أرض مقدسة .. ويوم تحريرها عيد نحتفل بيه ونستخلص منه دروس التاريخ اللي بيعرفنا قد ايه كان عندنا ابطال مستعدين يدفعوا حياتهم ولا حد ياخد حبة تراب من أرض الفيروز.. كل سنة وشعب مصر بخير بمناسبة أعياد تحرير سيناء".

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبة حلول الذكرى الاربعين لتحرير سيناء، وعودتها إلى أرض الوطن المقدس .

سماء سليمان: تحرير سيناء ذكرى شاهدة على جهود تنمية أرض الفيروز بعد القضاء علي الإرهاب

نوهت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ الي ان الذكرى الاربعين لتحرير سيناء تأتي لتذكرنا بدماء الشهداء الابرار من أبناء قواتنا المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من اجل تحرير بقعة غالية من ارض الوطن، كما يأتي الاحتفال بهذه الذكرى كرسالة للأجيال القادمة، بأن عليهم ان يواصلوا جهود التنمية والتعمير و البناء.

وتتوجه الدكتورة سماء سليمان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحية على جهود تنمية، وتعمير سيناء من العناصر الارهابية المتطرفة التي استهدفت امن و استقرار الدولة المصرية.

وتتوجه سليمان بالتحية لجميع رجال القوات المسلحة البواسل، وتترحم علي ارواح شهداء الوطن.

أمل رمزي: الدولة المصرية ما زالت تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب

تقدمت النائبة الوفدية أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وأشارت النائبة أمل رمزي، في بيان لها، أن هذه الذكرى التي تحل علينا تستدعي في العقل الجهود التي تبذلها القوات المسلحة على أرض سيناء من أجل الحفاظ عليها ومجابهة بقايا الإرهاب الذي أندس في خبايا أرضها منذ حكم جماعة الإخوان، والخطوات السريعة التي تمت على هذه الأرض الطاهرة لتعويضها سنوات التهميش التى كانت تعانى منها خلال الأنظمة الحاكمة السابقة.وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الدولة المصرية ما زالت تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب، والدول التي تموله، وفي الوقت ذاته مستمرة في معركتها نحو التنمية والبناء ودفع عجلة الإنتاج في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا .

وأشادت بشجاعة وصلابة رجال القوات المسلحة البواسل الذين يسطرون كل يوم ملحمة وطنية جديدة، فسجلوا العبور في حرب ١٩٧٣، ويوم تحرير سيناء معجزات وطنية، واليوم يسجلون تضحيات في سبيل حفظ الأمن والأمان والاستقرار للشعب المصري، والمساهمة في عجلة التنمية والبناء.

وقدمت النائبة أمل رمزى، التحية الجليلة لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم لكي يسجلوا ملحمة وطنية ويعطوا دروسا لنا جميعاً في التضحية والفداء بالروح في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن، والتي سيظل يذكرها التاريخ أبد الدهر.

النائب حازم الجندي: احتفالات تحرير سيناء تجسد تضحيات الماضي وجهود التنمية في الحاضر

تقدم النائب الوفدي المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

وأشار الجندي، في بيان له، أن ذكري تحرير سيناء ستظل يوماً هاما في تاريخ مصر، نظرا لأن هذا اليوم يجسد تضحيات المصريين في الماضي لاستعادة تلك البقعة الغالية من أرض مصر، ويذكرنا دوما بأبطال القوات المسلحة البواسل وبطولاتهم وتفانيهم من أجل الدفاع عن أرض الوطن و أمنه واستقراره على مدار التاريخ.

و أكد الجندي، أنها تأتي أيضا تذكيرا لجهود القيادة السياسية الحثيثة التي استطاعت أن تحافظ على سيناء خلال السنوات الصعبة الماضية، و أن تطهرها من الإرهاب الأسود والجماعات المتطرفة التى كانت تسعى لتحويلها إلي منطقة حرب واقتتال .

وأشار الجندى، أن حرص القيادة السياسية على تنمية سيناء هو حائط الصد الأول ضد أى محاولات تحاك بها بشكل خاص أو الدولة المصرية بشكل عام، مشيداً بما تحقق من إنجازات على أرضها، وبالتنمية الشاملة لسيناء في مختلف المجالات، مؤكدا أن هذا التوجه الاستراتيجي للدولة لتدشين تلك المشروعات القومية العملاقة بأرض الفيروز، يساعد على ربط سيناء بالوادي لتكون امتدادا طبيعيا، ويساعد على تحقيق استراتيجية مصر الكبرى التي تهدف إلى إعادة توزيع وتوطين السكان بمختلف المناطق، كما يساعد على توفير الآلاف من فرص العمل للطاقات البشرية المصرية.

ولفت المهندس حازم الجندي، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن العمل على توفير سبل الراحة والأمان والدعم لأهالي سيناء، يؤكد مدي اهتمام القيادة السياسية بسيناء وتقديرا كبيرا لأهلها وتعويضهم عن سنوات التهميش والمعاناة التاريخية التي عانوا منها في السابق .

وأضاف أن القوات المسلحة المصرية جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة سيظلوا الأعين الساهرة على حماية الوطن ومقدساته ووحدة أراضيه، مقدما التحية لكل الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لتراب هذا الوطن لكى ننعم جميعاً بالخير والاستقرار .

رئيس صحة الشيوخ يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 40 لتحرير سيناء

هنأ الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل أبطال ورجالات الجيش المصري، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وأكد الدكتور محمد جزر، أن هذا اليوم يظل شاهداً على البطولات والتضحيات الغالية التي قدمها ويقدمها الجيش المصري العظيم لرفعة شأن مصر والدفاع عن أمنها ،وكذلك صون وحماية الأمن القومي العربي، مضيفاً أن هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة، من أجل استرداد جزء غالي وثمين من أرض مصر الأبية .

وقال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن هذه الأعياد القومية تذكرنا بتضحيات آبائنا وأجدادنا والثمن الغالي الذي دفع في السبيل للحفاظ على وطننا الحبيب مصر، لنستمد منهم كافة معاني البطولة والتضحيات، ورحم الله شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذه الأرض الطيبة الغالية أرض سيناء الحبيبة .

وأشاد الدكتور محمد جزر، بالنهضة التنموية التي تشهدها أرض سيناء والمشاريع الضخمة والمتنوعة فيكافة مجالات التنمية والتي نُفذت وجارٍ تنفيذ الباقي منها على أرض سيناء طوال الـ8 سنوات الماضية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم، وأن يعيد هذه المناسبة الخالدة علينا بالازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

نائب التنسيقية في ذكري تحرير سيناء: التاريخ يعلمنا أن الحرب خطوة لكن التفاوض مصير

هنأ النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري بالذكري الـ 40 لتحرير سيناء.

وقال القط: بعد حرب أكتوبر 1973أجبرت مصر العدو الصهيونيي أن يجلس على مائدة التفاوض، لافتا أن التفاوض ظل لسنوات بسبب إجادة العدو التحايل و المراوغة و إجادة الجانب المصري الصبر و الحجة.

و أضاف أمين سر لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ: انتهى الأمر فيما يخص سيناء للتحكيم الدولي، و حكمت المحكمة الدولية لمصر في مارس ١٩٨٢ بالأحقية في الأرض و خرج آخر جندي باكيا في ٢٥ أبريل و هنا يعلمنا التاريخ أن الحرب خطوة لكن التفاوض مصير، فالعقل و الفكر أقوى من السلاح

و تابع القط: اليوم بعد ٤٠ عاما لابد أن نتعلم الدرس و نتعامل مع السلاح أنه وسيلة و الفكر و العقل هو الهدف.

محمد السباعي: تحرير سيناء أعاد لمصر العزة والكرامة وللعسكرية المصرية الإعتزاز والشموخ

هنأ النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بالذكري الـ 40 لتحرير سيناء.

وأضاف السباعي: تمر على قلب وعقل كل مصري ذكرى تحرير سيناء الحبيبة، هذه البقعة المقدسة من أرض الوطن والتي تمثل تاريخ نضال و كفاح ونصر، حين امتزجت رمالها بدماء الأبطال المصرين، الذي سال دفاعا عن أرض سيناء.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: بهذا النصر العظيم عادت لمصر العزة والكرامة وللعسكرية المصرية الإعتزاز والشموخ، وللأمة العربية الكبرياء والفخر، مقدما التحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سالت دمائهم الطاهرة دفاعا عن حق هذه الأمة في أن تحيا مرفوعة الرأس.

النائب علاء مصطفي: الإفراج عن الشباب يؤكد حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين يؤكد حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المناحى.

وأضاف مصطفي، أن الرئيس حريص على الشباب المصرى وإدخال الفرحة على قلوب أسرهم، والاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية لهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن أمله أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى قريبة لاستكمالها بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب.

ولفت النائب علاء مصطفي، إلي أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء إطلاق الجمهورية الجديدة، موضحا أن الدولة المصرية اصبحت تهتم اهتمام كبير بحقوق الانسان كما أنها حريصة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

أبوشقه يهنيء الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: بطولات القوات المسلحه خالدة وشعاع أمل ينير طريق المستقبل

تقدم المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلي الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي،

وإلي القوات المسلحه الباسله، بمناسبة ذكري تحرير سيناء، مؤكدا بأن الوطن لن ينسي ماقام به الابطال وستظل بطولاتهم خالدة، وشعاع أمل ينير طريق المستقبل.

وقال أبوشقه في بيان له، إن ما قامت به للقوات المسلحه في حرب العبور أصبح منهج يدرس في كل العلوم العسكريه في العالم، وتجسدت فيه كل معاني التضحيه والفداء من أجل الحفاظ على تراب الوطن، وما استتبعه من مفاوضات أعادت سيناء الحبيبه الي حضن الوطن.

وأضاف أبوشقة بأن ارض الفيروز تلك القطعه الغاليه من مصر والتي روت ترابها دماء ابطال القوات المسلحه ستظل تذهر بالخير والأمل وستظل أبيه عصيه علي كل معتدي، بفضل خير اجناد الأرض جند القوات المسلحه .

وتابع ابوشقه بأننا في هذه المناسبه نجدد العهد للقيادة السياسيه بأننا خلف الوطن ، لمواجهة التحديات ولبناء دولة عصريه حديثه.

النائب هشام سويلم: تحرير سيناء ذكرى مضيئة فى قلوب المصريين.. وتنميتها شعار الجمهورية الجديدة

هنأ النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بعيد تحرير سيناء الذي يتزامن ذكراه اليوم، موضحا أنه بعد مرور 40 سنة على تحرير سيناء تسعى الآن القيادة السياسية جاهدة لتنميتها وهو شعار الجمهورية الجديدة، لخدمة أهاليها.

وأوضح سويلم، أنه يوجد إرادة سياسية قوية في تعمير تلك الأرض المباركة، وأن ازدواج التفريعة أو ممر قناة السويس كان قرارًا سياديًا في غاية الأهمية، فضلا عن إقامة مشروعات كبرى تخدم القناة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التنمية قائمة على قدم وثاق ولاسيما وأنا مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كلم ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث بدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد.

وأضاف سويلم، أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي تتويجا لانتصار جهود منظمة لكل من الجيش والشعب معا، مشيدا بالعديد من المشروعات القومية التي بدأت بسيناء ومنها الربط الاستراتيجي والطرق

والمحاور، بجانب المشروعات المتنوعة، طبقًا لطبيعة المكان، مثل المزارع السمكية، وكذلك مصانع الرخام والأسمنت والتعدين والبتروكيماويات، وبناء المدن الجديدة و تطوير المعالم والمناطق السياحية.

واختتم سويلم، بالتأكيد على أن هذه الذكرى ستظل مضيئة في قلوب المصريين، مؤكدا" أن وحدة المصريين ووقوفهم خلف قيادتهم وجيشهم هي الطريق للنصر والعزة.