عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: الحرارة تتجاوز 30 درجة

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة على كافة الأنحاء وثبات شبه نسبى فى درجات الحرارة حيث تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة 30 درجة خلال فترة التنبؤ كما تصل الى 37 درجة يوم الجمعة القادم.





وتظل الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. وكانت الأرصاد قد كشفت فى وقت سابق، أن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أبريل ستكون كما يلى: القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

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