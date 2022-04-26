محافظ كفر الشيخ يعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لعام 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك حتى 12 مايو المقبل، موضحًا شروط التقديم، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.





وأكد المحافظ - فى تصريح اليوم الاثنين - أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط. من جانبه، أوضح السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، الشروط التى يجب توافرها على الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام والتى تضمنت : "إرسال الصورة الشخصية وصورة الرقم القومى، ألا يكون سبق له الحج ولا يزيد سنه عن 65 عامًا، التقديم من خلال الجمعيات الأهلية، والتى بدورها تقوم بتجميع الاستمارات وتسليمها إلى الإدارات الاجتماعية وتسجيلها على منظومة الحج الموحد، صور شخصية حديثة، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخاليًا من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، كذلك أن يكون مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسددًا الاشتراك السنوى للجمعية".

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