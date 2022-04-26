كل ما تريد معرفته عن الوظائف المتاحة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والذى يستمر حتى 7 مايو 2022، من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تجربة جديدة تدشنها وزارة التربية والتعليم بدءا من العام الدراسى الجديد 2022/2023، بخلاف مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحكومية، وتبدأ بخمس مدارس فى عدة محافظات، من إجمالى 10 مدارس مستهدفة.

وتقدم المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، نموذجا عالميا للمدارس الفنية، بمعايير واعتماد دولى من جانب، ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة فى جانب التدريب العملى والتوظيف.

وتتميز هذه المدارس بوجود شريك دولى فى المدرسة متمثل فى مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إضافة إلى الشركاء الصناعيين فى مختلف المجالات.

ومما يميزها أيضا أنها مدارس خضراء صديقة بالبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظاما لترشيد الطاقة، كما أنها مدارس ذكية بها بنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة وتطبق الأنظمة الرقمية.

المدارس التى تدخل الخدمة وتطلب معلمين

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إنه اعتبارا من العام الدراسى الجديد يدخل الخدمة 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أنه من المخطط وصول عدد المدارس إلى 10 مدارس، والمدارس التى تدخل الخدمة هى:

1) مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالشراكة مع شركة فريش للأجهزة الكهربائية ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجال تصنيع وصيانة الاسطمبات. (محافظات القبول: القاهرة والشرقية)

2) مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى حى الأربعين بمحافظة أسيوط، بالشراكة مع شركة أولاد الحاج ضيف الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى. (محافظات القبول: أسيوط وسوهاج)

3) مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالشراكة مع شركة السوديدى إلكتروميتير، وتتخصص فى مجال تطوير البرمجيات. (محافظات القبول: القاهرة والجيزة والقليوبية)

4) مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة سموحة بمحافظة الإسكندرية، بالشراكة مع أسواق فتح الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجال التجارة الحديثة. (محافظات القبول: الإسكندرية والبحرية)

5)مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، فى مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، بالشراكة مع شركة مصر للتأمين ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص فى مجال التسويق للخدمات المالية. (محافظات القبول: المنيا وبنى سويف)

مميزات العمل فى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- بناء قدرات العاملين فى جميع النواحى التربوية والشخصية والتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.

- بيئة تعلم تساعد على الابتكار والتطوير المهنى والشخصى المستمر.

- أنشطة تربوية وترفيهية لفريق العمل بالمدارس.

- تبادل للخبرات بين المدارس المختلفة.

- بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

- اعتماد المعلمين والمديرين بالمدارس من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- حوافز مادية عديدة مرتبطة بمعايير أداء واضحة ومعلنة بشفافية.

شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف المعلمين عن 48 عاما بأكتوبر 2022.

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف الإداريين عن 52 عاما بأكتوبر 2022.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمى التعليم الفنى فقط.

- يتم التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التى تم التقديم للالتحاق بها.

- فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

- ملء استمارة التقديم من هنـــــا