/694218/خالد-بدوي-الرئيس-السيسي-يسعى-للإفراج-عن-الشباب-ودمجهم-تطبيقا-للاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

أشاد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا، وتنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

دوت الخليج

وأكد بدوي، خلال تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى جاهدا كلما سمحت الفرصة على الإفراج عن الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يدل علي التوجه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

خالد بدوي: الرئيس السيسي يسعى للإفراج عن الشباب ودمجهم تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت العديد من الإنجازات بالملف الحقوقي خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن حقوق الإنسان بمعناه الشامل ضمن أولويات القيادة السياسية.