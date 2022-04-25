/694215/عبدالله-لاشين-سيناء-أصبحت-ارض-التنمية-والقوات-المسلحة-مازالت-تضحي-لحماية-الوطن-من-قوي-الشر

قال اللواء عبدالله لاشين ،عضو مجلس النواب إن القوات المسلحة مازالت تضحي من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم، حتى طهرت سيناء وأعادت لها الأمن والأمان والعمران .

دوت الخليج

ووجه في بيان صحفي اليوم ، التهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين بمناسبة الذكري الاربعين لعيد تحرير سيناء .

عبدالله لاشين: سيناء أصبحت ارض التنمية والقوات المسلحة مازالت تضحي لحماية الوطن من قوي الشر

واكد لاشين أن سيناء اليوم أصبحت أرض التنمية الجديدة فقد شهدت منذ تحريرها العديد من المشروعات التنموية، وفي السنوات الأخيرة ظلت وتيرة التنمية تسير بخطى سريعة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وسكانها فقد زادت الرقعة الزراعية بها لتحويلها لسلة غذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي فقد أنشأت بجنوب سيناء فقط 17 مزرعة على مساحة 726 فدانا، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، موضحا أن تنمية سيناء وصلت لوضع الدولة خطة لجعل منطقة محور قناة السويس وسيناء من أكبر المناطق الاقتصادية والصناعية في العالم .

واكد عضو مجلس النواب، أن البطولات التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الوطن والحفاظ على أرضه ووحدته وترابه وسيادته تحت راية وقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيء يدعو كل مصر أن يكون فخورا ببلده ووطنه الغالي مصر.