كيف تتعرف على جودة الفسيخ قبل الشراء؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يظل الفسيخ جزء أساسيا من احتفالات المصريين، خاصة حينما يتزامن عيد الفطر مع شم النسيم في فترة واحدة، مايفتح ذلك أبواب الرزق أمام بائعيه الذين ينتشرون فى الأسواق وعلى الأرصفة لعرض ما لديهم من كميات.





ويوضح فؤاد محسن -صاحب أحد محلات بيع الأسماك ببورسعيد، أن السردين من الأسماك المملحة الصغيرة فهو مثل طبق المخلل بجانب الفسيخ بالرغم من أنه ليس وجبة أساسية لكنه مرتبط بوجبة الأسماك المملحة، أما الرنجة فتتعدد أنواعها فمنها الهولندى، والإسكتلندى، والنرويجى، وتختلف أسعارها وأحجامها وكمية البطارخ بها ودرجة الملوحة، وتعتبر الرنجة الهولندى أشهر أنواع الرنجة والإقبال على شرائها متزايد”.

وأضاف "فؤاد" : أنه يوجد أيضا الفسيخ الفيليه أو المخلى وهو تفضله ربة المنزل أو السيدة العاملة لأنها توفر الوقت والجهد الذى تأخذة فى تنظيفه وإعداده فقط تضع عليه الليمون ويكون جاهز للطعام لأنه بدون قشر أو شوك، والسردين والملوحة الفيليه نفس الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن "الفسيخ" كان رمزا للخصوبة عند الفراعنة وكانوا يدفنون موتاهم مصحوبين به بعد حفظه وتجفيفه وتمليحه بطريقة خاصة، اعتقاداً منهم أنهم إذا ما عادوا للحياة فسيجدون ما يأكلونه، ولا تكتمل مائدة شم النسيم إلا بتناول البصل الأخضر الذى كان الفراعنة يعتقدون أنه يطرد الأرواح الشريرة، كما يضيف الليمون مذاقا خاصاً إلى الفسيخ ويصاحبه تناول الخيار والخس والمَلانَة (الحُمص الأخضر) مع الرنجة، وهى نوع من الأسماك المدخنة المالحة.